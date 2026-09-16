Rajasthani Masala Baati Recipe: आटा, सूजी और बेसन से बनाएं राजस्थानी मसाला बाटी, दरदरे मसालों से आएगा जबरदस्त स्वाद

Rajasthani Masala Baati Recipe: राजस्थान घूमने जाने वाला हर शख्स वहां की मोस्ट फेमस दाल बाटी चूरमा जरूर खाता है. दाल बाटी चूरमा लोगों को बहुत पसंद आता है और इसका स्वाद चखने दूर-दूर से लोग आते हैं. लेकिन अगर आप रोज वाली बाटी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो इस बार राजस्थानी मसाला बाटी ट्राई कर सकते हैं.

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मसाला बाटी को आटा, सूजी और बेसन के साथ साबुत मसालों को दरदरा कूटकर मिलाया जाता है. यही मसाले बाटी को अंदर से नरम और बाहर से हल्का कुरकुरा बनाते हैं. इसका स्वाद पंचरतन दाल, अरहर की दाल, हरी चटनी और अचार के साथ दोगुना हो जाता है. आइए राजस्थान की स्पेशल मसाला बाटी बनाने का तरीका जानते हैं.

मसाला बाटी बनाने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

½ कप सूजी

½ कप बेसन

⅓ कप देसी घी

½ कप देसी घी, बाटी डुबाने के लिए

¾ छोटी चम्मच काली मिर्च

1 बड़ी इलायची

1 छोटी चम्मच साबुत धनिया

1 छोटी चम्मच सौंफ

½ छोटी चम्मच जीरा

½ छोटी चम्मच अजवायन

¼ छोटी चम्मच से कम बेकिंग सोडा

1 चुटकी हींग

¼ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार

मसाला बाटी बनाने का तरीका

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सबसे पहले तैयार करें मसाले

मसाला बाटी का असली स्वाद इसके मसालों से आता है. इसके लिए मिक्सर में साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, बड़ी इलायची के दाने, काली मिर्च और नमक डालें. इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर न बनाएं, बल्कि हल्का दरदरा पीसें. इससे बाटी खाते समय मसालों का स्वाद और खुशबू अच्छी तरह महसूस होगी.

ऐसे गूंथें बाटी का आटा

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी और बेसन डालें. अब इसमें तैयार दरदरा मसाला, अजवायन, लाल मिर्च पाउडर, हींग और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद देसी घी डालें और आटे में अच्छी तरह मिक्स करें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथें. आटा न बहुत सख्त हो और न ही बहुत ढीला. इसे पराठे के आटे जैसा नरम रखें. गूंथे हुए आटे को ढककर करीब 20 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा.

गोल-गोल बाटियां बनाएं

20 मिनट बाद आटे को एक बार फिर हल्के हाथ से मसलकर चिकना कर लें. अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. इस मात्रा से करीब 15 से 16 लोइयां तैयार हो जाएंगी. हर लोई को हथेलियों के बीच घुमाकर गोल आकार दें. इसी तरह सारी बाटियां बनाकर तैयार कर लें.

ओवन में ऐसे सेंकें बाटी

बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार बाटियों को ट्रे में थोड़ी दूरी पर रखें. अब ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें. बाटियों की ट्रे को ओवन की मिडिल रैक पर रखें और 220 डिग्री सेल्सियस पर करीब 10 मिनट तक बेक करें.

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10 मिनट बाद बाटियों को बाहर निकालकर देखें. अगर उनका रंग अभी हल्का है, तो तापमान 200 डिग्री सेल्सियस कर दें और करीब 5 मिनट के लिए दोबारा बेक करें. इसके बाद भी जरूरत लगे तो 5 मिनट और पकाएं. जब बाटियां अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन और ऊपर से सिककर तैयार हो जाएं, तो उन्हें ओवन से निकाल लें. आमतौर पर इन्हें तैयार होने में करीब 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ओवन के हिसाब से समय थोड़ा कम-ज्यादा हो सकता है.

घी में डुबोकर करें सर्व

बाटियां गरम हों तभी उन्हें एक-एक करके देसी घी में डुबोएं और निकाल लें. अब आपकी गरमा-गरम राजस्थानी मसाला बाटी तैयार है. इसे पंचरतन दाल, अरहर की दाल, हरे धनिए की चटनी और अचार के साथ परोसें. ऊपर से थोड़ा और घी डाल दें तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

प्रो टिप:

हर ओवन का तापमान और पकाने का समय थोड़ा अलग हो सकता है. इसलिए बाटियों को पहले 10 मिनट बाद जरूर चेक करें. इसके बाद उन्हें जरूरत के हिसाब से कुछ-कुछ मिनट और बेक करें, जब तक उनका रंग अच्छा गोल्डन ब्राउन न हो जाए.

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