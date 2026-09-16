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सेवा पखवाड़ा, जनसंपर्क यात्रा और 'आशीर्वाद का दीया'... BJP कैसे मनाएगी PM मोदी का बर्थडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशव्यापी 'सेवा पखवाड़ा' मनाएगी. इसके तहत 1,000 जिलों में रक्तदान शिविर, 75 शहरों में 'नमो युवा दौड़' और घर-घर 'आशीर्वाद का दीया' जलाने जैसे सामाजिक व कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की बड़ी तैयारी है. (Photo-PTI)
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की बड़ी तैयारी है. (Photo-PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास और यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन और सेवा स्तर पर एक बड़ा प्लान तैयार किया है. 17 सितंबर (पीएम मोदी का बर्थडे) से शुरू होकर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान को ‘सेवा पखवाड़ा’ का नाम दिया गया है.

पार्टी का मकसद केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि जन-जन तक पहुंचकर सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का संदेश फैलाना है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक, 'इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह पूरी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार से प्रेरित है, जिसमें राजनीति का असली मकसद जनता, गरीबों और वंचितों की निष्काम सेवा को माना गया है.'

रक्तदान शिविरों से शुरुआत, 1,000 जिलों में दिखेगा उत्साह

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अभियान का आगाज़ 17 सितंबर को देशभर के 1,000 जिलों में लगने वाले विशाल रक्तदान शिविरों के साथ होगा. इसके बाद 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हर मंडल स्तर पर रक्तदान, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण, स्वच्छता और ‘मोदी विकास मैराथन’ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, प्रमुख मंदिरों और धरोहर स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर समाज को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने किए बप्पा के दर्शन, पीयूष गोयल के घर गणेश उत्सव में हुए शामिल

75 शहरों में दौड़ेगी युवा शक्ति, दीये जलाकर लेंगे जनता का 'आशीर्वाद'

युवाओं और नई पीढ़ी को इस जन-अभियान से जोड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) देश के 75 बड़े शहरों में ‘नमो युवा दौड़’ का आयोजन करेगा, जिसमें प्रत्येक शहर से 10,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है. इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए ‘विकसित भारत 2047’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी. अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल हैं.

वहीं, जमीनी स्तर पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ भी चलाया जाएगा. इसके तहत ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है. भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर बीते वर्षों में हुए देश के विकास कार्यों की जानकारी देंगे, लोगों से प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद लेंगे और हर गांव-घर में आस्था व संकल्प का एक दीया जलाएंगे. अभियान के तहत आम लोगों से अपने-अपने घरों में एक दीपक प्रज्ज्वलित करने की अपील की गई है.

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगतिशील यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के उद्देश्य से 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएं और प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें.

यह भी पढ़ें: 'जनता ने पीएम मोदी के विजन पर जताया भरोसा', निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले CM भजनलाल

14 करोड़ बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष पहल

इस पूरे सेवा उत्सव के दौरान 'विकास जनसंपर्क यात्रा', 'सेवा ज्योति यात्रा' और 'बड़नगर से बनारस यात्रा' जैसे अभियानों के जरिए जन-जन को जोड़ा जाएगा. साथ ही, लगभग 14 करोड़ बच्चों के लिए 'विकसित भारत', 'जननी सेवा गाथा', 'आंगन का उत्सव' और 'कहानी बदलाव की' जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को सीधे आम जनता की सेवा में उतरने का अवसर मिलेगा, जो इस पूरे आयोजन का असली सार है.

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