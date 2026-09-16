अब सऊदी के इन शहरों पर हूतियों का हमला! जानिए वहां कितने भारतीय रहते हैं

सऊदी अरब में सितंबर के शुरूआती हफ्तों से लेकर अब तर हूती विद्रोहियों के हमलों और मिसाइल-ड्रोन गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आई हैं. अबहा, खमिस मुशैत, जाजान, नजरान और ताइफ जैसे शहरों और इलाकों का नाम हालिया घटनाओं में सामने आया है. 15 सितंबर को सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, खमिस मुशैत, अबहा और ताइफ में हूती हमलों में 13 नागरिक घायल हुए थे. इससे पहले जाजान और नजरान में भी हूती हमलों और सुरक्षा अलर्ट की जानकारी सामने आई थी.

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इन घटनाओं के बीच एक सवाल अहम हो जाता है कि सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय आखिर किन इलाकों में रहते हैं और वहां कितने भारतीय हैं? दरअसल, सऊदी अरब में भारतीय समुदाय काफी बड़ा है. भारत के विदेश मंत्रालय के मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, वहां करीब 27.48 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं. भारतीय दूतावास, रियाद भी भारतीय समुदाय की संख्या करीब 27.4 लाख बताता है.

हूती संघर्ष वाले इलाकों में भी भारतीय रहते हैं

हालिया संघर्ष में जिन दक्षिण-पश्चिमी इलाकों का नाम आया है, वहां भारतीय नागरिकों की मौजूदगी भी है. भारतीय दूतावास की कांसुलर जानकारी के मुताबिक, जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र में असिर, जिजान और नजरान जैसे प्रांत आते हैं. इसी क्षेत्र में अबहा, खमिस मुशैत और नजरान जैसे शहर हैं.

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हालांकि, भारत सरकार ने अबहा, खमिस मुशैत, जाजान, नजरान या ताइफ में अलग-अलग कितने भारतीय रहते हैं, इसका ताजा शहरवार आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है.

सऊदी अरब के किन शहरों में रहते हैं भारतीय?

भारतीय पूरे सऊदी अरब में फैले हुए हैं. रियाद और जेद्दा भारतीय समुदाय के प्रमुख केंद्रों में हैं. इसके अलावा दम्माम, अल-खोबर, जुबैल, मक्का, मदीना, ताइफ, अबहा, खमिस मुशैत, जाजान और नजरान समेत कई शहरों में भारतीय नागरिक रहते हैं.

रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को कांसुलर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. इससे भारतीय समुदाय के पूरे देश में फैले होने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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सऊदी में भारतीय क्या काम करते हैं?

सऊदी अरब में भारतीयों का रोजगार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है. बड़ी संख्या में भारतीय निर्माण और तकनीकी काम से जुड़े हैं. इनमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मैकेनिक, पाइप फिट्टर और दूसरे तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं.

इसके अलावा भारतीय ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू कामगार और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काम करते हैं. भारतीय दूतावास की रोजगार संबंधी जानकारी में कारपेंटर, प्लंबर, ड्राइवर, टाइल फिक्सर, राजमिस्त्री और चौकीदार जैसी नौकरियों का उल्लेख किया गया है.

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लेकिन भारतीय समुदाय सिर्फ श्रमिकों तक सीमित नहीं है. सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, मैनेजर और कारोबारी भी हैं.

भारतीय दूतावास के मुताबिक, सऊदी अरब में 6,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं. भारतीय कंपनियां कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, वित्तीय सेवाओं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मौजूद हैं.

सिर्फ नौकरी नहीं, कारोबार भी

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय का एक हिस्सा अपना कारोबार भी करता है. छोटे कारोबार और दुकानों से लेकर बड़ी भारतीय कंपनियों तक, भारतीयों की आर्थिक मौजूदगी कई क्षेत्रों में है.

यानी सऊदी अरब में रहने वाले 27 लाख से ज्यादा भारतीयों की तस्वीर काफी विविध है. कोई निर्माण परियोजना में काम करता है, कोई अस्पताल में डॉक्टर या नर्स है, कोई इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल है, तो कोई अपना कारोबार चला रहा है.

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