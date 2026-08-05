scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL 2027 Trade: ₹10 करोड़ और 2 ख‍िलाड़ी, हार्द‍िक पंड्या को खरीदने के लिए CSK की फुल तैयारी!

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, CSK ने मुंबई इंडियंस को ₹10 करोड़ कैश, शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस का पैकेज ऑफर किया है.

Advertisement
X
हार्दिक को लेकर IPL का सबसे बड़ा ट्रेड ड्रामा (Photo: Getty)
हार्दिक को लेकर IPL का सबसे बड़ा ट्रेड ड्रामा (Photo: Getty)

आईपीएल 2027 से पहले ट्रेड विंडो खुलने से पहले ही हार्दिक पंड्या को लेकर सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पंड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक बड़ा ट्रेड पैकेज तैयार किया है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि CSK ने मुंबई इंडियंस के सामने ₹10 करोड़ नकद, भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे और दक्षिण अफ्रीकी युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल करते हुए प्रस्ताव रखा है.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली के एक गिफ्ट ने जीत लिया बटलर का दिल, VIRAL हुआ Insta पोस्ट 

सम्बंधित ख़बरें

hardik pandya csk trade
MI छोड़ CSK में जाएंगे Hardik Pandya?
Mohammad Amir (PHOTO: Reuters)
IPL 2027 में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर की होगी एंट्री?
Cricket Australia (PHOTO: PTI/ Reuters)
ऑस्ट्रेलिया में बजेगा IPL का बिगुल? मिल गया बड़ा संकेत
Brett Lee Preity Zinta
प्रीत‍ि जिंटा संग ब्रेट ली का था अफेयर? क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी
Dhoni
धोनी ने सुपरबाइक से रेसिंग ट्रैक पर मचाया धमाल

यानी हार्दिक के बदले दो खिलाड़ी और मोटी रकम देने की तैयारी दिखाई गई है. बताया जा रहा है कि शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे में रुचि दिखाई थी, लेकिन चेन्नई ने उन्हें अपने भविष्य का अहम हिस्सा मानते हुए ट्रेड से बाहर रखा. 

इसके बाद CSK ने कथित तौर पर नया पैकेज तैयार किया, जिसमें शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और ₹10 करोड़ शामिल किए गए. अगर यह ट्रेड होता है तो हार्दिक पंड्या लगभग चार साल बाद एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आ सकते हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: मैदान के बाद शादी में भी छाए एर्लिंग हालैंड ,'Viking Row' सेलिब्रेशन से लूटी महफिल

वहीं, शिवम दुबे की मुंबई इंडियंस में वापसी होगी, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि, अब तक चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या IPL गवर्निंग काउंसिल की ओर से इस ट्रेड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 6 August 2026: सिंह राशि वाले कल खूब कमाएंगे धन, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    होर्मुज बंद फिर भी अरामको को बंपर मुनाफा, सऊदी को ये टैक्टिक्स आया काम |
    टारगेट तृषा... सियासी झगड़े में मोहरा बनती महिलाएं, तमिल सोसायटी का कड़वा सच उजागर |
    दिल्ली में EV का सुपरचार्ज! 3 महीने में बिकी करीब 30 हजार इलेक्ट्रिक गाड़ियां |
    आखिर किसने वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू के लिए तरसाया? दिग्गज खिलाड़ी का बड़ा दावा, टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल! |
    Chawal-Aloo Fara Recipe: लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे रोटी-सब्जी! |
    अनुच्छेद 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर बड़ा फैसला... LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को बांटे नियुक्ति पत्र |
    फरीदाबाद में महिला टीचर की आशिक ने चाकू गोदकर की हत्या, देखें वारदात |
    Apple ने भारत में ₹87 हजार करोड़ से ज्यादा की बिक्री कर रचा इतिहास, iPhone का बढ़ा क्रेज |
    'हमारे दरवाज़ें सभी के लिए खुले हैं', छात्र आंदोलन पर हेमंत सोरेन ने क्या कहा
    Advertisement