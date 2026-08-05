Aaj ka Rashifal 5 अगस्त 2026: वृषभ राशि वालों के रुके हुए काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: शिक्षा से जुड़े काम में मिलेगी सफलता, अचानक कोई भी निर्णय लेने से बचें

मेष राशि के जातकों के शिक्षा से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे. कहीं दूर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. हालांकि रिश्तेदारों से मतभेद होने की आशंका बनी हुई है.

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अचानक कोई भी फैसला करने से बचें और तेज गति से गाड़ी न चलाएं. आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापार के मामलों में आज पैसा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

वृष राशि: कम होगा मानसिक तनाव, विदेश से मिलेगा शुभ समाचार

वृष राशि के जातकों का मानसिक तनाव कम होगा और लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे. करियर को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहतरीन समय है. मित्रों से पूरी मदद मिलेगी.

विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगा और यात्रा करने से बड़ा लाभ मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

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आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: धन के लेनदेन में बरतें सावधानी, व्यापार में उधार देने से बचें

मिथुन राशि के जातकों को धन के लेनदेन में बेहद सावधान रहना होगा. किसी से भी मतभेद होने की स्थिति बन सकती है. सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाही न करें.

अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार में किसी भी तरह के उधार लेनदेन से बचना ही समझदारी होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): चींटियों को आटा और गुड़ खिलाएं.

कर्क राशि: दूर होगी आपकी तमाम टेंशन, व्यापार में बन रहे हैं धन लाभ के योग

कर्क राशि के जातकों की टेंशन अब दूर होगी. आज का दिन योजना बनाकर काम करने के लिए बेहतरीन है. क्रिएटिव कार्यों में अपार सफलता प्राप्त होगी.

अचानक धन की प्राप्ति होगी और आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. व्यापार में लाभ का सुंदर योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): नारंगी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को एक किलो आटा दान करें.

सिंह राशि: परिवार से जुड़ी परेशानियां होंगी दूर, व्यापारिक कार्यों में मिलेगी सफलता

सिंह राशि के जातकों के परिवार से संबंधित परेशानियां दूर होंगी. प्रॉपर्टी से जुड़े काम आसानी से बनेंगे. हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है.

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हर काम सोच-समझकर करना होगा. धन की प्राप्ति में आ रही तमाम बाधाएं अब दूर होंगी. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार से जुड़े काम आसानी से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कन्या राशि: मित्रों की मदद से बनेंगे काम, रिश्तेदारों संग दूर होंगे पुराने मतभेद

कन्या राशि के जातकों को मित्रों की मदद से सफलता मिलेगी. अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें. मन में कुछ नया काम करने का विचार बनेगा.

रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद दूर होंगे. आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए उधार लेनदेन करने से बचें. व्यापार में लाभ के योग नजर आ रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को हरे फल दान करें.

तुला राशि: प्रॉपर्टी से मिलेगा बड़ा लाभ, कारोबार के विस्तार के बन रहे हैं योग

तुला राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से लाभ होने का योग है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा. परिवार से हर काम में पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

रुके हुए काम पूरे होंगे. बातचीत करते समय अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. यह अपने कारोबार को बढ़ाने का सही समय है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

वृश्चिक राशि: मिलेगा किस्मत का पूरा सपोर्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

वृश्चिक राशि के जातकों को किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी. आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे.

काम में तेजी आएगी और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को हरा चारा खिलाएं.

धनु राशि: अनजान लोगों से रहें सावधान, करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें

धनु राशि के जातकों को अनजान लोगों से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए. सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न करें.

करियर से जुड़े फैसले बेहद सोच-समझकर लें. विदेश से संबंधित काम आसानी से बनेंगे. संतान की तरक्की होगी और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. व्यापार में नया निवेश न करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

मकर राशि: समय रहेगा आपके पूरी तरह अनुकूल, व्यापार में मिलेंगे लाभ के अवसर

मकर राशि के जातकों के लिए आज का समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा. धन की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. नई नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.

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परिवार में सुख बढ़ेगा और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी. आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ के कई शानदार अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता, सीनियर अधिकारियों का मिलेगा सपोर्ट

कुंभ राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. सीनियर अधिकारियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन की पुरानी चिंताएं दूर होंगी.

आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. किसी भी विषय पर अपनी जिद पर न अड़े रहें. व्यापार में अच्छी तरक्की के योग हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

मीन राशि: भाग्य के भरोसे खुलेंगे सफलता के द्वार, व्यापारिक स्थिति होगी मजबूत

मीन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. परिवार में खुशहाली और सुख बढ़ेगा. आपके काम की लोग खुलकर तारीफ करेंगे.

समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ होगा. हालांकि रिश्तेदारों से कुछ दूरी बन सकती है. व्यापार में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

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आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

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