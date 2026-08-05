Crispy Roll Recipe: बिना ब्रेड, मैदा और सूजी के बनाएं सुपर क्रिस्पी 'रोल', स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Crispy Roll Recipe: झमाझम बारिश, ठंडी-ठंडी हवाएं और हाथ में गरमा-गरम चाय... ऐसे मौसम में अगर साथ में कुरकुरे ब्रेड रोल, पकोड़े या चाट मिल जाए, तो मजा ही दोगुना हो जाता है. यूं तो ज्यादातर लोग आलू-प्याज की पकौड़ियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ब्रेड रोल भी बहुत पसंद होते हैं. हालांकि, कई बार घर में ब्रेड खत्म हो जाती है या फिर सेहत का ध्यान रखते हुए मैदा और ब्रेड खाने से लोग बचते हैं. इसके साथ ही कई बार ब्रेड बहुत ज्यादा तेल सोख लेती है. ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि ब्रेड रोल बनाना अब मुमकिन नहीं, तो जरा रुकिए.

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आज हम आपको एक ऐसी आसान और मजेदार रेसिपी बता रहे हैं, जिससे आप बिना ब्रेड, बिना मैदा, बिना सूजी और बिना किसी आटे के भी एकदम कुरकुरे रोल तैयार कर सकते हैं. ये रोल सिर्फ पोहा और आलू से बनते हैं और बाहर से इतने क्रिस्पी व अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं कि पहली नजर में कोई भी इन्हें असली ब्रेड रोल ही समझेगा. इतना ही नहीं, इनका स्वाद भी बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड रोल की याद दिलाएगा. चलिए जानते हैं बिना ब्रेड, मैदा और किसी भी आटे से कुरकुरे रोल कैसे बनाए जा सकते हैं.



नो ब्रेड ब्रेड रोल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स



स्टफिंग के लिए

4 उबले और पूरी तरह ठंडे आलू

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच चाट मसाला (या आमचूर पाउडर)

2-3 हरी मिर्च (दरदरी कुटी हुई)

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1 मध्यम प्याज (बारीक कटी हुई, ऑप्शनल)

1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस (ऑप्शनल)

चीज स्लाइस के छोटे टुकड़े (ऑप्शनल)

बाहरी लेयर के लिए

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2 कप मोटा पोहा

4-5 बड़े चम्मच बेसन

स्वादानुसार नमक

जरूरत अनुसार पानी

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले उबले आलुओं को हल्का-सा मैश कर लें. ध्यान रखें आलू ठंडे होने चाहिए. अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और शेजवान सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें.



2. इस तैयार किए मिश्रण से छोटे-छोटे ओवल आकार के रोल बना लें. चाहें तो बीच में चीज का टुकड़ा रखकर चीजी ब्रेड रोल भी तैयार कर सकते हैं.



3. पोहे को छलनी में डालकर 2-3 बार पानी से धो लें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें. जब पोहा पूरी तरह नरम हो जाए, तब उसे हाथ से अच्छी तरह मसल लें.

4. अब इसमें बेसन और नमक मिलाकर मुलायम आटा जैसा मिश्रण तैयार करें. अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लगे तो थोड़ा पानी और अगर ज्यादा गीला लगे तो थोड़ा बेसन मिला सकते हैं.

5. पोहे के मिश्रण का छोटा हिस्सा लेकर हथेली पर हल्का-सा फैला लें. बीच में आलू की स्टफिंग रखें और चारों तरफ से अच्छी तरह बंद करके ब्रेड रोल का आकार दें. इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें.



तलने के 3 तरीके:



1. शैलो फ्राई करके बनाएं

पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें.

तेल बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा न हो.

रोल डालकर मध्यम आंच पर सभी तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें.

ये रोल बहुत कम तेल में भी शानदार क्रिस्पी बनते हैं.

2. अप्पे पैन में बिना ज्यादा तेल के

अगर आप कम तेल वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो अप्पे पैन का इस्तेमाल करें.

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अप्पे पैन को गर्म करके हल्का-सा ग्रीस करें.

सभी रोल पैन में रखें.

मध्यम आंच पर सभी तरफ से सुनहरा होने तक पलट-पलटकर सेंक लें.

इससे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम रोल तैयार होंगे.

3. एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं

अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो:

180°C पर 5 मिनट प्रीहीट करें.

रोल्स को 8-10 मिनट तक एयर फ्राई करें.

बीच में एक बार पलट दें ताकि सभी तरफ बराबर क्रिस्पनेस आए.

परफेक्ट क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाने के टिप्स

हमेशा ठंडे उबले आलू का इस्तेमाल करें.

पोहे को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं.

बाहरी लेयर बहुत मोटी न रखें.

रोल्स को मध्यम आंच पर ही पकाएं.

चीज भरते समय रोल को अच्छी तरह सील करें ताकि चीज बाहर न निकले.

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