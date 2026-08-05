scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Crispy Roll Recipe: बिना ब्रेड, मैदा और सूजी के बनाएं सुपर क्रिस्पी 'रोल', स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Crispy Roll Recipe: अगर घर में ब्रेड नहीं है, तब भी आप सिर्फ पोहा और आलू की मदद से सुपर क्रिस्पी ब्रेड रोल बना सकते हैं. इस आसान रेसिपी में न ब्रेड, न मैदा और न ही सूजी का इस्तेमाल होता है. जानिए शैलो फ्राई, अप्पे पैन और एयर फ्रायर में इसे बनाने का आसान तरीका.

Advertisement
X
आप बिना मैदा और ब्रेड के पोहे की मदद से टेस्टी ब्रेड रोल बना सकते हैं. (Photo: ITG)
आप बिना मैदा और ब्रेड के पोहे की मदद से टेस्टी ब्रेड रोल बना सकते हैं. (Photo: ITG)

Crispy Roll Recipe: झमाझम बारिश, ठंडी-ठंडी हवाएं और हाथ में गरमा-गरम चाय... ऐसे मौसम में अगर साथ में कुरकुरे ब्रेड रोल, पकोड़े या चाट मिल जाए, तो मजा ही दोगुना हो जाता है. यूं तो ज्यादातर लोग आलू-प्याज की पकौड़ियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ब्रेड रोल भी बहुत पसंद होते हैं. हालांकि, कई बार घर में ब्रेड खत्म हो जाती है या फिर सेहत का ध्यान रखते हुए मैदा और ब्रेड खाने से लोग बचते हैं. इसके साथ ही कई बार ब्रेड बहुत ज्यादा तेल सोख लेती है. ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि ब्रेड रोल बनाना अब मुमकिन नहीं, तो जरा रुकिए.

आज हम आपको एक ऐसी आसान और मजेदार रेसिपी बता रहे हैं, जिससे आप बिना ब्रेड, बिना मैदा, बिना सूजी और बिना किसी आटे के भी एकदम कुरकुरे रोल तैयार कर सकते हैं. ये रोल सिर्फ पोहा और आलू से बनते हैं और बाहर से इतने क्रिस्पी व अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं कि पहली नजर में कोई भी इन्हें असली ब्रेड रोल ही समझेगा. इतना ही नहीं, इनका स्वाद भी बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड रोल की याद दिलाएगा. चलिए जानते हैं बिना ब्रेड, मैदा और किसी भी आटे से कुरकुरे रोल कैसे बनाए जा सकते हैं.

नो ब्रेड ब्रेड रोल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

स्टफिंग के लिए

  • 4 उबले और पूरी तरह ठंडे आलू
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच चाट मसाला (या आमचूर पाउडर)
  • 2-3 हरी मिर्च (दरदरी कुटी हुई)
  • 1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
  • 1 मध्यम प्याज (बारीक कटी हुई, ऑप्शनल)
  • 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस (ऑप्शनल)
  • चीज स्लाइस के छोटे टुकड़े (ऑप्शनल)

बाहरी लेयर के लिए

सम्बंधित ख़बरें

Exhaust Fan Cleaning Tips
किचन का एग्जॉस्ट फैन हो गया चिपचिपा और काला? बिना खोले ऐसे करें साफ
Kadhai Cleaning Tips
कड़ाही के हैंडल पर जम गई है गंदी चिकनाई, रसोई की इस चीज करें साफ
Rose Coconut Barfi
बिना खोया-चीनी, सावन में बनाएं गुलाब-नारियल की बर्फी, आसान है तरीका
Money Plant (Photo: ITG)
मनी प्लांट होगा घना, छोटी पत्तियां होंगी चौड़ी; डालें ये घरेलू खाद
लंच हो या डिनर, मिनटों में बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल दही भिंडी (Photo-ITG)
लंच-डिनर में बनाएं ढाबा स्टाइल दही भिंडी, रेसिपी है बेहद आसान
Advertisement
  • 2 कप मोटा पोहा
  • 4-5 बड़े चम्मच बेसन
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत अनुसार पानी

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले उबले आलुओं को हल्का-सा मैश कर लें. ध्यान रखें आलू ठंडे होने चाहिए. अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और शेजवान सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें.

2. इस तैयार किए मिश्रण से छोटे-छोटे ओवल आकार के रोल बना लें. चाहें तो बीच में चीज का टुकड़ा रखकर चीजी ब्रेड रोल भी तैयार कर सकते हैं.

3. पोहे को छलनी में डालकर 2-3 बार पानी से धो लें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें. जब पोहा पूरी तरह नरम हो जाए, तब उसे हाथ से अच्छी तरह मसल लें.

4. अब इसमें बेसन और नमक मिलाकर मुलायम आटा जैसा मिश्रण तैयार करें. अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लगे तो थोड़ा पानी और अगर ज्यादा गीला लगे तो थोड़ा बेसन मिला सकते हैं.

5. पोहे के मिश्रण का छोटा हिस्सा लेकर हथेली पर हल्का-सा फैला लें. बीच में आलू की स्टफिंग रखें और चारों तरफ से अच्छी तरह बंद करके ब्रेड रोल का आकार दें. इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें.

तलने के 3 तरीके:

1. शैलो फ्राई करके बनाएं

  • पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें.
  • तेल बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा न हो.
  • रोल डालकर मध्यम आंच पर सभी तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें.
  • ये रोल बहुत कम तेल में भी शानदार क्रिस्पी बनते हैं.

2. अप्पे पैन में बिना ज्यादा तेल के
अगर आप कम तेल वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो अप्पे पैन का इस्तेमाल करें.

Advertisement
  • अप्पे पैन को गर्म करके हल्का-सा ग्रीस करें.
  • सभी रोल पैन में रखें.
  • मध्यम आंच पर सभी तरफ से सुनहरा होने तक पलट-पलटकर सेंक लें.
  • इससे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम रोल तैयार होंगे.

3. एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं
अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो:

  • 180°C पर 5 मिनट प्रीहीट करें.
  • रोल्स को 8-10 मिनट तक एयर फ्राई करें.
  • बीच में एक बार पलट दें ताकि सभी तरफ बराबर क्रिस्पनेस आए.

परफेक्ट क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाने के टिप्स

  • हमेशा ठंडे उबले आलू का इस्तेमाल करें.
  • पोहे को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं.
  • बाहरी लेयर बहुत मोटी न रखें.
  • रोल्स को मध्यम आंच पर ही पकाएं.
  • चीज भरते समय रोल को अच्छी तरह सील करें ताकि चीज बाहर न निकले.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    FCRA पर अमेरिकी सांसद ने उठाए सवाल तो VHP ने दिया करारा जवाब, पूछे कई सवाल |
    Crispy Roll Recipe: बिना ब्रेड, मैदा और सूजी के बनाएं सुपर क्रिस्पी 'रोल', स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    सलमान खान का खौफ? पहली बार तोड़े गए रियलिटी शो के नियम, सोहेल को दिया फोन, बेटे से करवाई Video Call |
    Budh Gochar 2026: आज से शुरू हुआ 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बुध गोचर कराएंगे फायदा |
    Charging Cable Protector : चार्जिंग केबल और एडेप्टर खराब होने से बचाएगा प्रोटेक्टर, 50 रुपये है शुरुआती कीमत |
    Repo Rate: हो गया ऐलान... जानिए घटेगी या बढ़ेगी आपके होम-ऑटो लोन की EMI |
    अयोध्या के राम दरबार में खत्म हुआ VIP पास सिस्टम... कतार से ही होंगे दर्शन |
    Apple के लिए भारत बना सुपरहिट मार्केट, ₹1 लाख करोड़ पहुंचा रेवेन्यू! iPhone की रिकॉर्ड बिक्री |
    कतर से रुकी सप्लाई, फिर भी 15% कैसे बढ़ा भारत का LNG आयात? देखें कूटनीति |
    ₹10 करोड़ और 2 ख‍िलाड़ी, हार्द‍िक पंड्या को खरीदने के लिए CSK की फुल तैयारी!
    Advertisement