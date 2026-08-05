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Budh Gochar 2026: आज से शुरू हुआ 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बुध गोचर कराएंगे फायदा

budh gochar 2026 : 5 अगस्त से इन 4 भाग्यशाली राशियों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं. 22 अगस्त तक बुध की विशेष कृपा से करियर, कारोबार और आर्थिक पक्ष में बड़ा फायदा मिलने के योग हैं.

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बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)

Budh Gochar: एक निश्चित अंतराल पर राशि बदलते हैं, जिसका सीधा असर देश-दुनिया समेत सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है. अगस्त का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बुद्धि, तर्क, व्यापार और संवाद के कारक ग्रह बुध ने 5 अगस्त 2026 की शाम को चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर लिया है. बुध का यह गोचर आगामी 22 अगस्त तक यानी इसी स्थिति में रहने वाला है.

कर्क राशि में बुध के विराजमान होने से कई खास योग बन रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन पर साफ देखने को मिलेगा. इन राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का समय बेहद सुनहरा और तरक्की दिलाने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं कि किन 5 राशियों के लिए यह गोचर वरदान साबित होने जा रहा है और उन्हें क्या-क्या लाभ मिलेंगे:

1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पारिवारिक जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आया है. यदि पिछले कुछ समय से भूमि, भवन, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, तो इस अवधि में उसमें तेजी आ सकती है. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी. व्यापार में भी नए और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

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2. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. इस दौरान आपकी वाणी में विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. संवाद कला (Communication Skill) के दम पर आप करियर और व्यापार में शानदार सफलता हासिल करेंगे.

3. कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के स्वामी बुध स्वयं हैं, ऐसे में उनका राशि परिवर्तन इस राशि के लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. लंबे समय से जिन अवसरों की आपको तलाश थी, वे अब आपको मिल सकते हैं. इस अवधि में कुछ नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे. करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे.

4. तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए 22 अगस्त तक का समय मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारियों या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के योग बन रहे हैं. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.

5. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर पार्टनरशिप के कामों में बंपर लाभ दिला सकता है. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आप अपनी बेहतरीन निर्णय क्षमता और बातचीत के कौशल से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे. अटके हुए कार्य धीरे-धीरे सुचारू रूप से पूरे होने लगेंगे.

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