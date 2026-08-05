Parliament Monsoon Session Live: रिजिजू के 'राम विरोधी' बयान पर कांग्रेस का पलटवार, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाई बड़ी मांग

संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हर दिन हंगामा हो रहा है. बुधवार को संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया. प्रश्नकाल को शुरू हुए अभी 2 मिनट ही बीते थे कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार हो रही नारेबाजी के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. उधर, गतिरोध समाप्त करने के लिए किरेन रिजिजू और राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं.

इससे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने मार्च निकाला था. इस मार्च में सपा के सांसद, कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं. ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाला जा रहा है और इसके जरिये छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है. इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि पैलेट गन किसके आदेश से चली. विपक्ष लगातार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है.

संसद के बाहर से लेकर भीतर तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासत गर्म है. मंगलवार को चढावा चोरी का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में छाया रहा. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार से मामले में ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर जवाब मांगा है.

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