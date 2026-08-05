scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अयोध्या के राम दरबार में खत्म हुआ VIP पास सिस्टम... कतार से ही होंगे दर्शन

अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम दरबार दर्शन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. अब श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए कोई विशेष पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी.

Advertisement
X
अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित किया गया है
अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित किया गया है

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम दरबार दर्शन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. अब राम दरबार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अलग से विशेष पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी.

नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु पहले सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन करेंगे. इसके बाद वे सीधे मंदिर की प्रथम मंजिल पर स्थित राम दरबार के दर्शन भी कर सकेंगे. इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुमति या विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी. 

अब तक राम दरबार के दर्शन सीमित संख्या में जारी किए जाने वाले विशेष पास के माध्यम से कराए जाते थे. इस वजह से हर श्रद्धालु को दर्शन का अवसर नहीं मिल पाता था. ट्रस्ट ने अब इस विशेष पास प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाना है, ताकि अधिक से अधिक भक्त बिना अतिरिक्त औपचारिकताओं के राम दरबार के दर्शन कर सकें.

सम्बंधित ख़बरें

SP protest at the UP Assembly complex (Photo: Screengrab)
यूपी विधानसभा में तीसरे दिन भी सपा का हंगामा, शिवपाल ने मांगा जवाब
ayodhya ram darbar darshan
Ayodhya में रामलला और राम दरबार के दर्शन हुए आसान
Krishna Mohan Ram Mandir.
बैंक लॉकर में रखे सोने-चांदी के रिकॉर्ड का लिया जायजा, राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा कदम
Kanpur Ayodhya Namo Bharat Rapid Rail
Namo Bharat Rapid Rail: 90 मिनट में कानपुर से अयोध्या, अब चलने वाली है ये खास ट्रेन!
Champat Rai's public outreach campaign in Ayodhya (Photo: ITG)
इस्तीफे के बाद एक्टिव मोड में चंपत राय, अयोध्या में संतों के द्वार पहुंचे

वहीं, राम मंदिर में आरती दर्शन के लिए अब तत्काल पास जारी किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. श्रद्धालु अब बिड़ला धर्मशाला के सामने स्थित यात्री सुविधा केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से आधार कार्ड के माध्यम से आरती दर्शन का पास बनवा सकते हैं.

Advertisement

यह व्यवस्था ऐसे समय शुरू की गई है जब ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों की आईडी बंद होने के बाद विशिष्ट और सुगम दर्शन पास को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है. ट्रस्ट का कहना है कि फिलहाल सीमित संख्या में पास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आवश्यकता को देखते हुए भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है.

ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार रामलला और राम परिवार की तीनों आरतियों के लिए अलग-अलग पास जारी किए जाएंगे. मंगला आरती (सुबह 4 बजे) और श्रृंगार आरती (सुबह 6 बजे) के लिए पास एक दिन पहले बनाए जाएंगे, जबकि शयन आरती (रात 9 बजे) के लिए उसी दिन पास उपलब्ध होगा. प्रतिदिन रामलला की आरती के लिए 45 तथा राम परिवार की आरती के लिए 15 पास निर्धारित किए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    क्या रिटायर हो रहे हैं सतीश महाना? चंदा चोरी पर सपा के हंगामे से आहत होकर किया ये ऐलान |
    Vijay TVK First Budget: दुल्हन को सोना... स्पेशल स्कूल, 'Hero' से CM बने विजय के बजट में क्या-क्या खास? |
    7 महीने की लव मैरिज का दर्दनाक अंत: पति ने निगला जहर, पत्नी ने चुनी फांसी... झांसी के श्मशान घाट पर बवाल |
    'हर नागरिक को मिला संवैधानिक अधिकार', आर्टिकल 370 की बरसी पर PM मोदी का मैसेज |
    बारिश के मौसम में फ्रिज में इस तरह का खाना जल्दी हो जाता है खराब, इससे इन बीमारियों का खतरा |
    जंतर-मंतर के बाद अब E20 फ्यूल पर घमासान! पेट्रोल के मुद्दे पर CJP ने ठोकी ताल |
    'हार्पिक पिया, हाथ काटा', गुस्से में एक्ट्रेस ने पार की हदें, परिवार के प्यार को तड़पी, छलका दर्द |
    जेल की जगह होटल में क्या कर रहा था 661 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी विक्रम वाधवा? पुलिस पर भी उठे सवाल |
    POJK को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद रमजान का बड़ा बयान, देखें |
    Ayodhya Ram दरबार दर्शन का बदला नियम, अब बिना पास होंगे राम दरबार दर्शन!
    Advertisement