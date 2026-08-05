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Charging Cable Protector : चार्जिंग केबल और एडेप्टर खराब होने से बचाएगा प्रोटेक्टर, 50 रुपये है शुरुआती कीमत

स्मार्टफोन की ओरिजनल केबल की मदद से बेहतर तरीके से चार्ज होता है, लेकिन कई बार वह वक्त से पहले किनारों से कट जाता है या टूट जाता है. मार्केट में USB चार्जिंग केबल और चार्जिंग एडेप्टर को बचाने के लिए कई फीचर्स दिए गए हैं. इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से खरीदा जा सकेगा.

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स्मार्टफोन की चार्जिंग केबल पर लगाएं प्रोटेक्टर. (Photo: AI Generated)
स्मार्टफोन की चार्जिंग केबल पर लगाएं प्रोटेक्टर. (Photo: AI Generated)

स्मार्टफोन के लिए चार्जिंग केबल और एडेप्टर कितना जरूरी है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं. बॉक्स के साथ आने वाला चार्जर और चार्जिंग केबल स्मार्टफोन के साथ कंपेटेबल होते हैं, जो बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाए उसके फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.

चार्जिंग केबल अक्सर किनारों से चटक जाती हैं या उसका ऊपरी कवर फट जाता है. ऐसी कंडिशन में चार्जिंग केबल के अंदर के वायर बाहर आ जाते हैं और फिर कुछ दिनों में ही केबल खराब हो जाती है. 

स्मार्टफोन यूजर्स की इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मार्केट में चार्जिंग केबल प्रोटेक्टर मौजूद हैं. ये चार्जिंग केबल को सेफ्टी देते हैं और वह केबल कई साल तक चलती है.  

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केबल प्रोटेक्टर के ऑनलाइन और स्थानीय मार्केट में ढेरों ऑप्शन 

ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा स्थानीय मार्केट में चार्जिंग केबल के कई प्रोटेक्टर्स मौजूद हैं. इनकी शुरुआती कीमत 50 रुपये है. इनको चार्जिंग केबल के ऊपर लपेटना होता है, जिसके बाद ये केबल को प्रोटेक्ट करते हैं. 

केबल प्रोटेक्टर असल में केबल को सेफ रखते हैं 

चार्जिंग केबल प्रोटेक्टर ना सिर्फ उसको टूटने से बचाता है, बल्कि उसको बेहतर लुक भी देता है. मार्केट में केबल प्रोटेक्टर ढेरों कलर में उपलब्ध है, जिन्हें यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं. 

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यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

बेस्ट चार्जिंग केबल प्रोटेक्टर कैसे चुनें? 

केबल प्रोटेक्टर खरीदने से पहले केबल का टाइप देखें. अगर USB-C, Lightning या Micro-USB है, तो उसी के हिसाब से सही प्रोटेक्टर चुनें. 

सिलिकॉन प्रोटेक्टर ज्यादा टिकाऊ

सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सिलिकॉन प्रोटेक्टर ज्यादा टिकाऊ होते हैं और यह लंबे समय तक चलते हैं. खरीदने से पहले एक बार साइज जरूर मैच करें. प्रोटेक्टर केबल पर अच्छी तरह फिट होना चाहिए. प्रोटेक्टर असल में केबल के मुड़ने वाली जगह को बेहतर सुरक्षा देते हैं. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का अगला ट्रेंड बनेगा 'पासपोर्ट' डिजाइन, पहले सैमसंग और अब ऐपल कर रहा तैयारी

स्मार्टफोन के साथ आने वाली ओरिजनल चार्जिंग केबल और एडेप्टर के दाम काफी ज्यादा होते हैं. iPhone की टाइप सी केबल 1,999 रुपये में आती है. ऐसे में चार्जिंग केबल को सुरक्षित रखना चाहिए. 

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