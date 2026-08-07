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श्रीलंका में DSP सिराज का नया अवतार, घुंघराले बालों में दिखा 'मियां मैजिक' का अलग स्वैग

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. इसी बीच मोहम्मद सिराज ने नए हेयरस्टाइल के साथ मैदान पर एंट्री कर सबका ध्यान जरूर अपनी तरफ खींचा है.

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बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज पर बड़ी जिम्मेदारी. (Photo: Screengrab/Sony LIV)
बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज पर बड़ी जिम्मेदारी. (Photo: Screengrab/Sony LIV)

भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, जहां उसे मेजबान टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं. टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड में श्रीलंका एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है. इस प्रैक्टिस मुकाबले में श्रीलंका-11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया. मुकाबले के पहले दिन खेल से ज्यादा चर्चा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नए लुक की हुई. 

प्रैक्टिस मुकाबले के लिए मोहम्मद सिराज जब मैदान पर उतरे तो उनके नए हेयरस्टाइल ने तुरंत ध्यान खींचा. सिराज ने अपने बालों को नया लुक दिया है और उस पर हल्की हाइलाइट्स नजर आ रही हैं. टेस्ट जर्सी के साथ सिराज का यह लुक उनके पहले के हेयरस्टाइल से बिल्कुल अलग है. हालांकि हेयरस्टाइल में बदलाव सिराज के लिए कोई नई बात नहीं है. वह पहले भी अपने लुक में बदलाव करते दिखाई दिए हैं. श्रीलंका दौरे पर उनका नया अंदाज एक बार फिर नजर आया है.

मोहम्मद सिराज आक्रामक गेंदबाजी के साथ-साथ मैदान पर जोशीला जश्न मनाने में माहिर हैं. वैसे सिराज के लिए श्रीलंका दौरा सिर्फ उनके नए लुक की वजह से खास नहीं रहने वाला. मैदान पर उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी होगी. जसप्रीत बुमराह के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के कारण सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अनुभवी चेहरे हैं. ऐसे में नई गेंद संभालने के साथ-साथ उनसे लगातार अंतराल पर विकेट चटकाने की उम्मीद रहेगी.

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तेलंगाना पुलिस मे डीएसपी हैं सिराज
मोहम्मद सिराज इससे पहले विदेशी परिस्थितियों में भारत के लिए कई महत्वपूर्ण स्पेल डाल चुके हैं. श्रीलंका में पिचों से स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने की संभावना रहती है, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए नई गेंद और रिवर्स स्विंग अहम हथियार साबित हो सकते हैं. बता दें कि सिराज तेलंगाना पुलिस में DSP (पुलिस उपाधीक्षक) हैं. उन्हें अक्टूबर 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था.
यह भी पढ़ें: श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान

श्रीलंका XI के खिलाफ अभ्यास मुकाबला भारत के लिए प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय करने के लिहाज से भी अहम है. टीम के सामने तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के साथ दूसरे पेसर के चयन का सवाल है. बुमराह की गैरमौजूदगी में गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और औकिब नबी जैसे विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में वार्म-अप मैच में गेंदबाजों के प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट की खास नजर रहेगी.
यह भी पढ़ें: श्रीलंका में जीत चाहिए तो सुलझानी होगी ये 3 पहेली, शुभमन गिल-गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती

प्रैक्टिस मुकाबले से पहले भारतीय टीम को कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर भी चिंता का सामना करना पड़ा. गुरुवार को प्रैक्टिस के दौरान गिल के दाएं हाथ की रिंग फिंगर में इम्पैक्ट इंजरी लगी. एहतियात के तौर पर उन्हें वार्म-अप मुकाबले के पहले दिन मैदान पर नहीं उतारा गया और उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली.

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