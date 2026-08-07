Aata Aloo Crispy Balls Recipe: झमाझम बारिश में 1 कप आटे से बनाएं रेस्टोरेंट जैसे आलू क्रिस्पी बॉल्स, चाय का मजा हो जाएगा दोगुना

Aata Aloo Crispy Balls Recipe: अगर आप बारिश के मौसम में रोज-रोज एक जैसे पकौड़े, समोसे या ब्रेड स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आटा आलू क्रिस्पी बॉल्स आपके के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह स्वादिष्ट स्नैक कम सामग्री में आसानी से तैयार हो जाता है और इसके लिए अलग से मैदा या महंगी चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती. मैदा ज्यादा खाना हेल्थ के लिए भी सही नहीं माना जाता है और ऐसे में यह डिश बिना मैदा से ही बन जाती है, जो अच्छी बात है.
गेहूं के आटे और उबले आलू से बनने वाले ये क्रिस्पी बॉल्स बाहर से सुनहरे और कुरकुरे होते हैं, जबकि अंदर से बेहद सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं. खास बात यह है कि यह रेसिपी बच्चों के टिफिन, शाम की चाय, छोटे-मोटे गेट-टुगेदर या अचानक आए मेहमानों के लिए भी एकदम परफेक्ट है. आप इसमें अपनी पसंद के मसाले या चीज की स्टफिंग डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं.
अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो इन्हें डीप फ्राई करने की बजाय एयर फ्रायर या ओवन में भी बना सकते हैं. आइए जानते हैं आसान स्टेप्स में आटा आलू क्रिस्पी बॉल्स बनाने की रेसिपी.
आटा आलू क्रिस्पी बॉल्स की सामग्री
बनाने की विधि
सर्व करने का तरीका
गरमा-गरम आटा आलू क्रिस्पी बॉल्स को हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही की डिप के साथ परोसें. ये नाश्ते, बच्चों के टिफिन या शाम की चाय के लिए एक शानदार स्नैक हैं.
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