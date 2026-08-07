'चिंता की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं...',ममता और उद्धव से बागी हुए सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग में बोले PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से बागी हुए सांसदों के साथ शुक्रवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग की. इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को संसद की डिबेट में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का सुझाव दिया.

और पढ़ें

पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वस्त करते हुए कहा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं. PM मोदी ने कहा कि एनडीए एक परिवार है. उन्होंने शिवसेना में हाल ही में शामिल 6 सांसदों के साथ एक अलग बैठक की.

उन्होंने सांसदों से संसदीय इतिहास को पढ़ने, जानने और समझने के लिए कहा. PM मोदी ने बताया कि संसद में इतिहास से जुड़ा बहुत सारा मैटेरियल उपलब्ध है, डिबेट में तैयारी करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए.

यह भी पढ़ें: '13 साल से पीछे पड़े हैं...', तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में लिया उमर खालिद-शरजील इमाम का नाम

इसके साथ ही, पीएम मोदी ने सांसदों को अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए काम करने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि जब राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश का भी विकास होगा.

Advertisement

पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अगर विकास परियोजनाओं से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करें.

पीएम मोदी ने प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके संसदीय क्षेत्र व वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर से उनके योग अभ्यास के बारे में भी पूछा. पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार के ग्रुप के कई सांसदो से मराठी में भी बात की.

---- समाप्त ----