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6 एयरबैग की सेफ्टी, 3.69 लाख कीमत, 112% बढ़ी इस Maruti की सेल

मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है. ब्रांड ने जुलाई में 2.41 लाख गाड़ियां बेची हैं, जिसमें घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के आंकड़े शामिल हैं. मारुति की छोटी कार की सेल भी बढ़ी है. बात करें मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की, तो इसकी सेल पिछली जुलाई के मुकाबले 112 फीसदी बढ़ी है.

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Maruti Suzuki Alto K10 के बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है. (Photo: marutisuzuki.com)
Maruti Suzuki Alto K10 के बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है. (Photo: marutisuzuki.com)

भारतीय बाजार में छोटी गाड़ियों की सेल बेहतर होने लगी है. इसका फायदा मुख्य रूप से मारुति सुजुकी को मिलता दिख रहा है. जुलाई की बात करें, तो मारुति सुजुकी ने कुल 2.41 गाड़ियां बेची हैं. इसमें घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों का डेटा शामिल है. 

छोटी गाड़ियों की बात करें, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 (Maruti Suzuki Alto K10) टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में शामिल है. जुलाई में इस कार की 12,534 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल की जुलाई के मुकाबले ऑल्टो की सेल लगभग 112 फीसदी बढ़ी है. 

जुलाई 2025 में मारुति ने इस कार की 5910 यूनिट्स को बेचा था. वहीं इस साल जुलाई में इस कार के सेल्स नंबर 12,534 तक पहुंच गया है. ये मारुति सुजुकी की दूसरी सबसे सस्ती कार है. इससे कम कीमत में सिर्फ एस-प्रेसो आती है, लेकिन उसकी सेल ऑल्टो के10 के मुकाबले बहुत कम है. 

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कितनी है कीमत? 

Maruti Suzuki Alto K10 पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही अवतार में आती है. इसकी कीमत 3.69 लाख रुपये एक्श शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का टॉप वेरिएंट 5.44 लाख रुपये एक्स शोरूम पर आता है. ये कीमत पेट्रोल वेरिएंट की है. सीएनजी मॉडल की बात करें, तो इसकी कीमत 4.81 लाख रुपये से शुरू होती है और 5.31 लाख रुपये तक जाती है. 

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यह भी पढ़ें: 34KM का माइलेज, 5 लाख से कम कीमत... 23,398 ने खरीदी ये MARUTI

ये कार मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है. कार के एक्सटीरियर की बात करें, तो इसमें हनीकॉम्ब स्टाइल ग्रिल, 13 इंच के वील्स के साथ रियर पार्किंग सेंसर मिलता है. कार में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉयस कंट्रोल्स मिलते हैं.

इसमें डिजिटल डिस्प्ले वाला स्पीडोमीटर दिया गया है. कार में स्मार्टप्ले स्टूडियो मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन फीचर के साथ आता है. ये कार मैन्युअल और ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है. 

इंजन, पावर और माइलेज 

ऑल्टो के10 में 998 सीसी का इंजन मिलता है, जो 68 बीएचपी की पावर जनरेट करता है. कार के पेट्रोल वर्जन का माइलेज 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं सीएनजी वेरिएंट में कार 56 बीएचपी की पावर देती है. इसका माइलेज 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. 

यह भी पढ़ें: 270KM की रेंज, Alto से छोटी... आ रही नई Maruti कार

इस कार में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे. यानी बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है. इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया गया है. कार HEARTECT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड मिलता है.

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