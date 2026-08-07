Surya-Ketu Gochar: सालों बाद पास आएंगे सूर्य-केतु, 4 राशियों को होगा धनलाभ

Surya ketu Yuti: अगस्त का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है.17 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. खास बात यह है कि सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजमान हैं, जिससे वहां सूर्य और केतु की एक शक्तिशाली युति का निर्माण होगा. खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह युति बेहद प्रभावी मानी जा रही है.

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पंडितों और ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, सूर्य और केतु का यह मिलन आने वाले 30 दिनों तक कुछ विशेष राशियों के लिए राजयोग जैसा फल लेकर आएगा. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इसका भरपूर लाभ.

सूर्य-केतु युति का राशियों पर प्रभाव

यह युति सिंह राशि में बन रही है, जो सूर्य की अपनी राशि है. जब सूर्य अपने घर में होते हैं, तो वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं. हालांकि केतु अलगाव और आध्यात्मिकता का कारक है, लेकिन सूर्य के साथ इसकी युति पराक्रम और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने वाली मानी जा रही है.

1. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि में ही यह युति बन रही है, इसलिए सबसे अधिक लाभ इन्हीं जातकों को मिलेगा. आपका आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे.नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं.

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2. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सुखद रहने वाला है.निवेश से लाभ होने की प्रबल संभावना है.यदि आप किसी लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो इस अवधि में उसके सफल होने के संकेत हैं.आर्थिक स्थिरता आएगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

3. धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह युति भाग्य का द्वार खोलेगी.आपके अटके हुए काम पूरे होंगे.लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से संबंधित कार्य सफल हो सकते हैं.आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी.

ज्योतिषीय सुझाव: युति के प्रभाव को और बढ़ाएं

चूंकि सूर्य और केतु की युति का प्रभाव एक महीने तक रहेगा, इसलिए शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं:

सूर्य देव को जल अर्पित करें: प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

केतु के लिए दान: केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए काला और सफेद तिल या कंबल का दान करें.

अनुशासन बनाए रखें: सूर्य का प्रभाव अनुशासन मांगता है, इसलिए इस दौरान आलस का त्याग करें. अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी से काम करें.

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