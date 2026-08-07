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श्रीलंका में जीत चाहिए तो सुलझानी होगी ये 3 पहेली, शुभमन गिल-गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती

भारतीय टीम इस समय डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में टॉप-4 से बाहर है. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं. श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग-11 चुनना आसान नहीं होगा.

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श्रीलंका में शुभमन गिल की कप्तानी का होगा लिटमस टेस्ट (Photo: Getty Images)
श्रीलंका में शुभमन गिल की कप्तानी का होगा लिटमस टेस्ट (Photo: Getty Images)

शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भाग लेना है. यह सीरीज सिर्फ जीत-हार तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 में भारतीय टीम की स्थिति भी काफी हद तक निर्धारित करेगी. पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर मिली 0-2 की शर्मनाक हार के चलते टीम इंडिया के लिए अब हर टेस्ट की अहमियत बढ़ गई है.

हालांकि श्रीलंका पहुंचने से पहले ही भारतीय टीम को बड़ेृ-बड़े झटके लगे. जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए. वहीं साई सुदर्शन, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर तीन बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

नंबर-3 पर कौन संभालेगा जिम्मेदारी?
भारत की सबसे बड़ी चिंता नंबर-3 बैटिंग पोजीशन है. साई सुदर्शन अभी भी बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में चोट से उबर रहे हैं. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह समय रहते टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले टेस्ट में उनके खेलने की कोई गारंटी नहीं है. अगर सुदर्शन फिट नहीं हो पाते हैं तो देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के बीच मुकाबला होगा. पडिक्कल स्वाभाविक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं. वहीं जुरेल ने अपनी तकनीक, संयम और दबाव झेलने की क्षमता से प्रभावित किया है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की जीत से WTC टेबल में खलबली, वेस्टइंडीज सबसे नीचे फिसला, जानें सभी टीमों का हाल

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बुमराह की जगह कौन खेलेगा?
जसप्रीत बुमराह का बाहर होना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है. श्रीलंका जैसी परिस्थितियों में भी बुमराह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. अब पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज के कंधों पर होगी. लेकिन सवाल यह है कि नई गेंद उनके साथ कौन संभालेगा? प्रसिद्ध कृष्णा के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क अनुभव है और वह फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. दूसरी ओर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले आकिब नबी भी डेब्यू करने को उत्सुक है. अगर टीम मैनेजमेंट भविष्य को ध्यान में रखता है, तो आकिब को डेब्यू का मौका मिल सकता है.

जडेजा के साथ कितने स्पिनर खेलेंगे?
गॉल की पिच पर स्पिनरों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है. रवींद्र जडेजा का खेलना तय है, लेकिन उनके साथ कौन गेंदबाजी करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है. कुलदीप यादव अनुभव और विविधता के कारण सबसे आगे हैं. उनकी कलाई की स्पिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. हालांकि मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि सारांश जैन पहली बार टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद दावेदारी पेश कर रहे हैं. अगर भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरता है, तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर को अनुभव, मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन के बीच सही चुनाव करना होगा.
यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर के लिए 'करो या मरो' जैसी होगी श्रीलंका टेस्ट सीरीज, हर हाल में चाहिए जीत, गिल की कप्तानी का भी लिटमस टेस्ट

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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को 7 अगस्त से कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड पर श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलना है. इस मुकाबले के जरिए भी इन तीन सवालों का का काफी हद तक जवाब मिल सकता है.

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन. 

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल
7-9 अगस्त: प्रैक्टिस मैच, कोलंबो, सुबह 10 बजे से
15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से
23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से 

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