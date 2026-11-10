धुंधली दिल्ली तो मुंबई भी कम नहीं, यकीन न हो तो देख लें दोनों शहरों की तस्वीरें

भारत के बड़े महानगरों में दिवाली के त्योहार के बाद हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक 8-9 नवंबर 2026 के आसपास दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से 376 के बीच रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

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कई निगरानी केंद्रों पर यह 400 पार कर ‘गंभीर’ स्तर तक पहुंच गया. बुराड़ी क्रॉसिंग पर 441, विवेक विहार पर 437 और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर 434 जैसे आंकड़े दर्ज हुए. आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी AQI 300 से ऊपर रहा.

वहीं, मुंबई का कुल AQI 132 से 171 के बीच ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा, लेकिन बांद्रा, घाटकोपर और चेम्बूर जैसे इलाकों में स्थानीय स्तर पर 200-260 तक पहुंचकर धुंध की परत छा गई. कोलकाता का AQI करीब 162-164, चेन्नई का 138-211 और बेंगलुरु का 129 के आसपास रहा.

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लखनऊ, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी की हवा दर्ज की गई. कुल मिलाकर उत्तरी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जबकि दक्षिणी और तटीय शहर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे. यह स्थिति सिर्फ एक दिन की नहीं है. हर साल अक्टूबर-नवंबर में सर्दी शुरू होते ही मेट्रो शहरों की हवा जहरीली हो जाती है.

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#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at Sarai Kale Khan is 257, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Drone visuals shot at 08.15 am) https://t.co/nBb19T8cZG — ANI (@ANI) November 10, 2026

लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, आंखों में जलन होती है और अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ जाते हैं. बच्चे, बुजुर्ग और पहले से फेफड़ों या दिल की बीमारी वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं. WHO के मानकों के मुताबिक PM2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जो फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर लंबी अवधि में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाता है.

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दिल्ली में स्मॉग का वैज्ञानिक कारण: तापमान पलटना और कई कारण

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग यानी धुंध और धुएं का मिश्रण बनने का मुख्य वैज्ञानिक कारण मौसम संबंधी है. सर्दियों में ‘तापमान पलटना’ (temperature inversion) होता है. सामान्य दिनों में जमीन के पास की गर्म हवा ऊपर उठती है. प्रदूषक तत्व फैल जाते हैं. लेकिन सर्दी में जमीन ठंडी हो जाती है. उसके ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है. यह परत प्रदूषकों को ऊपर जाने से रोक देती है.

हवा की गति भी बहुत कम हो जाती है, जिससे धूल, धुआं और सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) जमीन के पास फंस जाते हैं. पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और स्थिति और बिगाड़ देता है. अध्ययनों के अनुसार खुली आग (पराली, कचरा और घरेलू ईंधन) दिल्ली के पार्टिकुलेट मैटर का आधे से ज्यादा हिस्सा बनाती है.

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गाड़ियों का धुआं, उद्योगों के उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और दिवाली के पटाखों से निकलने वाले रसायन इसमें और इजाफा करते हैं. इन प्रदूषकों में बेंजीन जैसे जहरीले केमिकल भी होते हैं, जो खून में जहर घोलते हैं. रात में तापमान और गिरने से गैसें संघनित होकर सूक्ष्म कण बना लेती हैं, जिससे धुंध और घनी हो जाती है.

Mumbai, Maharashtra: A thick layer of smog covers Mumbai. (Visuals from Marine Drive) https://t.co/7wcvWjU4yy — IANS (@ians_india) November 10, 2026

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मुंबई और अन्य मेट्रो शहरों में प्रदूषण के कारण

मुंबई तटीय शहर होने के कारण समुद्री हवा से प्रदूषण फैलने की सुविधा मिलती है, इसलिए दिल्ली जितना गंभीर स्तर नहीं पहुंचता. फिर भी दिवाली के पटाखे, भारी ट्रैफिक, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने से स्थानीय स्तर पर धुंध बन जाती है. नमी ज्यादा होने पर कण पानी सोख लेते हैं और धुंध की परत दिखने लगती है.

कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में भी मुख्य स्रोत एक जैसे हैं—गाड़ियों की बढ़ती संख्या, उद्योग, निर्माण धूल, कचरा जलाना और मौसमी कारक. उत्तरी मैदानी इलाकों में इंडो-गंगेटिक प्लेन की भौगोलिक स्थिति प्रदूषण को फंसाने में मदद करती है, जबकि दक्षिणी शहरों में हवा की गति और बारिश कभी-कभी राहत दे देती है.

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सभी मेट्रो शहरों में PM2.5 और PM10 के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भाप बनने लायक कार्बनिक केमिकल (VOCs) स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. ये सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, जो और भी जहरीले होते हैं.

Mumbai, Maharashtra: A thick layer of smog covers Mumbai. (Visuals from Marine Drive) https://t.co/7wcvWjU4yy — IANS (@ians_india) November 10, 2026

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स्वास्थ्य प्रभाव और समाधान की जरूरत

लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल की बीमारियां और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है. सरकार GRAP जैसे उपाय लागू करती है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाती है और पराली जलाने को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए गाड़ियों को स्वच्छ ईंधन पर लाना, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना, उद्योगों पर सख्त नियंत्रण, हरियाली बढ़ाना और कचरा प्रबंधन सुधारना जरूरी है.

आम नागरिक भी कम गाड़ी चलाकर, मास्क पहनकर और जागरूकता फैलाकर योगदान दे सकते हैं. देश के मेट्रो शहरों की हवा साफ रखने के लिए सामूहिक प्रयास ही रास्ता है. वरना हर सर्दी यही कहानी दोहराई जाएगी.

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