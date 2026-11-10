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'12 क्यों... 6 दिसंबर को जाइए राम मंदिर', अखिलेश यादव के आयोध्या दौरे पर BJP का निशाना

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को होने वाले प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सपा और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है. जहां सपा ने कई बड़े वादे किए हैं, वहीं भाजपा ने तीखा हमला बोला है.

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अखिलेश यादव. (Photo: PTI)
अखिलेश यादव. (Photo: PTI)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या के धार्मिक दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन करेंगे और साधु-संतों का आशीर्वाद लेंगे. ये ऐलान खुद सपा नेता पवन पांडे ने 'आजतक' के मंच पर किया है. इसी के बाद से सियासत तेज हो गई है. बीजेपी उन्हें कारसेवकों पर फायरिंग की याद दिला रही है.

इस बीच एक पोस्ट में 2027 चुनाव से पहले अखिलेश ने राम मंदिर में चंदा चोरी, घटते श्रद्धालुओं, सर्किल रेट घोटाले और स्थानीय अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भाजपा को घेरा है. इसके जवाब में यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश पर रामभक्ति का स्वांग रचने का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 दिसंबर को अयोध्या जाने और पुराने रामभक्तों की हत्या पर माफी मांगने की चुनौती दी है.

अखिलेश के अयोध्या दौरे की पूरी योजना

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पूर्व मंत्री पवन पांडे के अनुसार, अखिलेश यादव 12 दिसंबर को पत्नी डिंपल यादव, बेटे और बेटी के साथ अयोध्या जाएंगे. यह पूरी तरह से धार्मिक दौरा होगा. वे हनुमानगढ़ी के बजरंग बली मंदिर और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे. इसके अलावा वे विभिन्न मठों में साधु-संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे. अखिलेश रामलला और हनुमान जी से राम मंदिर में हुई अनियमिता और चोरी के मामलों में न्याय की विनती भी करेंगे.

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सपा के बड़े चुनावी वादे

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अयोध्या के लिए कई चुनावी वादे किए. उन्होंने मंदिर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाने का संकल्प जताया. इसके अलावा उन्होंने राशन में तेल और घी देने, परंपरागत नाविकों को रोजगार देने, जमीन घोटाले की जांच कराने, बाहरी ठेकेदारों से अयोध्या को मुक्त कराने और आराध्यों व महापुरुषों के अपमान पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का पलटवार

अखिलेश यादव के इस रुख पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स (X) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश का यह कदम नया पैंतरा नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप है, तो उन्हें 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर (इस दिन कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया था) को राम मंदिर जाना चाहिए. पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश को सैकड़ों रामभक्तों की हत्या कराने के महापाप पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस स्वांग से उनका बचा-खुचा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा.

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