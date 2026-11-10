Govardhan Puja 2026: 7 या 21 बार, गोवर्धन पूजा पर कितनी परिक्रमा करना है शुभ? जानें सही नियम

Govardhan Puja Parikrama: गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है. घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है. इसके बाद फूल, दीपक और पकवानों से पूजा की जाती है. इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की भी खास परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धा के साथ परिक्रमा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा पर पर्वत की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए? आइए जानते हैं इससे जुड़े धार्मिक नियम और मान्यताएं.

और पढ़ें

गोवर्धन पूजा पर कितनी बार करें परिक्रमा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है. ब्रज में गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर लंबी होती है. श्रद्धालु अपनी आस्था और शारीरिक क्षमता के अनुसार परिक्रमा पूरी करते हैं. कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं. इसमें जमीन पर लेटकर भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेते हुए आगे बढ़ा जाता है. वहीं, घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के बाद उसकी भी परिक्रमा करने की परंपरा है.

गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के नियम

1. नंगे पैर परिक्रमा: धार्मिक मान्यता के अनुसार, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर करना शुभ माना जाता है.

2. राधे-कृष्ण का नाम लें: परिक्रमा करते समय भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का नाम लेते रहें.

3. मन में रखें श्रद्धा: परिक्रमा के दौरान मन को शांत रखें और भगवान का ध्यान करें.

Advertisement

4. बीच में न छोड़ें परिक्रमा: मान्यता है कि परिक्रमा शुरू करने के बाद उसे पूरा करना चाहिए. हालांकि, थकान या परेशानी होने पर आराम करना ठीक है.

5. साफ-सफाई का ध्यान रखें: परिक्रमा मार्ग पर गंदगी न फैलाएं. पेड़-पौधों और दूसरे जीवों को नुकसान न पहुंचाएं.

6. दान-पुण्य करें: अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य चीजों का दान कर सकते हैं.

7. अपनी क्षमता का ध्यान रखें: परिक्रमा के दौरान जल्दबाजी न करें. बुजुर्ग और बीमार लोग अपनी सेहत के हिसाब से ही परिक्रमा करें.

गोवर्धन परिक्रमा का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार देवराज इंद्र ने ब्रज में भयंकर बारिश शुरू कर दी थी. इससे वहां रहने वाले लोगों और पशुओं की जान पर संकट आ गया. तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया. सभी ब्रजवासी अपने परिवार और पशुओं के साथ पर्वत के नीचे आ गए. भगवान कृष्ण ने लगातार सात दिनों तक पर्वत को उठाए रखा और सभी को बारिश से बचाया. तभी से गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है.

---- समाप्त ----