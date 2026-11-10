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दिवाली के बाद भी इस शहर की हवा रही साफ, विदेशी टूरिस्ट बोला- हमारे फेफड़े खुश हैं

दिवाली के बाद जहां देश के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ गया, वहीं मिजोरम की राजधानी आइजोल की हवा ने एक विदेशी शख्स का दिल जीत लिया. उसने सोशल मीडिया पर बताया कि दिवाली के बाद भी यहां AQI 56 दर्ज किया गया. इतना ही नहीं, दिवाली की रात उसे पटाखों की आवाज तक सुनाई नहीं दी.

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कैलिब की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. ( Photo: X/@caleb_friesen)
कैलिब की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. ( Photo: X/@caleb_friesen)

दिवाली का त्योहार आते ही देश के कई शहरों में पटाखों और आतिशबाजी के कारण प्रदूषण बढ़ने लगता है. कई जगहों पर हवा इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है. लेकिन भारत में एक ऐसा शहर भी है, जहां दिवाली के बाद भी हवा काफी साफ रही. इस शहर का नाम है आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है. यहां की साफ हवा और शांत माहौल देखकर एक विदेशी शख्स इतना खुश हुआ कि उसने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उसकी पोस्ट अब चर्चा में है. दरअसल, कैलिब नाम के एक विदेशी शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आइजोल की एक तस्वीर शेयर की. इसके साथ उसने वहां की हवा की गुणवत्ता के बारे में भी बताया.

कैलिब के मुताबिक, दिवाली के बाद आइजोल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 56 दर्ज किया गया. AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि किसी जगह की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है. AQI 56 का मतलब है कि वहां हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में थी. यह दिल्ली जैसे प्रदूषण से जूझने वाले शहरों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है.

दिवाली की रात नहीं सुनाई दिए पटाखे
कैलिब ने अपनी पोस्ट में एक और खास बात बताई. उन्होंने कहा कि दिवाली की रात उन्हें एक भी पटाखे या आतिशबाजी की आवाज सुनाई नहीं दी. उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी, दो बच्चों और दो कुत्तों ने बिना किसी शोर-शराबे के रात में आराम से नींद ली. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे फेफड़े खुश हैं. उनकी इस बात का मतलब था कि साफ हवा और पटाखों के शोर से दूर रहने के कारण उनका परिवार सुकून से रह सका.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?
कैलिब की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि वहां की जिंदगी अच्छी लगती है. वहीं, दूसरे यूजर ने वहां के नजारे की तारीफ की. एक अन्य यूजर ने कहा कि आप समझदार लोगों के बीच रहते हैं. कैलिब ने उन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया, जिन्हें उनकी पोस्ट पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि किसी को उनकी बात से गुस्सा आए या न आए, वह सभी के परिवारों के लिए साफ हवा और स्वस्थ फेफड़ों की कामना करते हैं. उनके मुताबिक, हर किसी को खुलकर सांस लेने का अधिकार है.

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क्यों खास है आइजोल की यह तस्वीर?
दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से हवा में धुआं और बारीक प्रदूषण के कण फैलते हैं. इससे कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है. ऐसे समय में आइजोल से आई यह तस्वीर और विदेशी शख्स का अनुभव लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, एक दिन का AQI पूरे शहर की सालभर की हवा की स्थिति नहीं बताता, लेकिन दिवाली के बाद 56 का आंकड़ा और पटाखों की आवाज न सुनाई देने की बात जरूर चर्चा का विषय बन गई है.

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