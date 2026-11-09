डिस्प्ले बंद, आंकड़े गायब और सांसें लाचार... AQI की 'हेराफेरी' से दिवाली की रात सिस्टम पर उठे सवाल!

दिवाली की रात दिल्ली की हवा पहले से ही खराब थी. शहर सबसे बड़े पटाखा विस्फोट की रात में प्रवेश कर रहा था और प्रदूषण पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ था. हम यह जानना चाहते थे कि जब जश्न चरम पर पहुंचेगा तो क्या होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली जमीन पर हो रही घटनाओं को सही तरीके से कैप्चर और दिखा पाएगी.

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इसलिए हमने सिर्फ शहर के औसत AQI आंकड़े पर निर्भर रहने के बजाय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का दौरा किया. हमने डिस्प्ले चेक किए, उनकी रीडिंग को ऑनलाइन डैशबोर्ड से मिलाया, सार्वजनिक मॉनिटरिंग जगहों पर लाइव डेटा की तलाश की और राजधानी भर में फैली धुंध को ट्रैक किया. जो हमने पाया वह चिंताजनक था.

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द्वारका सेक्टर 8 और आईटीओ में दर्ज चरम प्रदूषण

सरकारी निगरानी नेटवर्क का हिस्सा द्वारका सेक्टर 8 के एयर क्वालिटी स्टेशन पर भौतिक डिस्प्ले ने रात करीब 11:30 बजे पीएम 2.5 को 1725 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया. उसी डिस्प्ले पर पीएम 10 की कंसेंट्रेशन 2005 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी. थोड़ी देर बाद आईटीओ के एक अन्य सरकारी मॉनिटरिंग स्थान पर भौतिक डिस्प्ले ने रात करीब 1 बजे पीएम 2.5 को 994 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दिखाया.

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ये रीडिंग किसी निजी एयर क्वालिटी डिवाइस या ऐप की नहीं थीं. हमने इन्हें सीधे सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशनों के भौतिक डिस्प्ले से रिकॉर्ड किया था. ये आंकड़े असाधारण थे. लेकिन ग्राउंड चेक का अगला हिस्सा और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है.

1725 प्वाइंट पर था पीएम 2.5, ऑनलाइन AQI 403: अंतर क्यों?

जब हमने भौतिक मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर कैप्चर की गई रीडिंग की तुलना ऑनलाइन दिल्ली AQI डैशबोर्ड से की तो आंकड़े उल्लेखनीय रूप से अलग दिखाई दिए. 11:30 बजे जब द्वारका सेक्टर 8 डिस्प्ले ने पीएम 2.5 1725 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया, तो ऑनलाइन डैशबोर्ड उसी स्टेशन के लिए AQI 403 दिखा रहा था.

आईटीओ में भौतिक डिस्प्ले ने करीब 1 बजे पीएम 2., 994 दिखाया जबकि ऑनलाइन डैशबोर्ड AQI 407 बता रहा था. दोनों जगहों पर भौतिक मॉनिटर पार्टिकुलेट कंसेंट्रेशन को भारत के AQI स्केल के शीर्ष स्तर से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे थे. फिर भी ऑनलाइन आंकड़े 403 और 407 ही थे.

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AQI कैसे काम करता है और इसकी सीमाएं

यह समझने के लिए कि यह अंतर क्यों मायने रखता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है. AQI अलग-अलग प्रदूषकों के माप को एक ऐसे नंबर में बदलने के लिए बनाया गया है जिसे आम नागरिक आसानी से समझ सकें. भारत का नेशनल AQI आठ प्रदूषकों को ध्यान में रखता है- पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड.

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हर प्रदूषक को उसकी मापी गई कंसेंट्रेशन और निर्धारित स्वास्थ्य ब्रेकपॉइंट के आधार पर सब-इंडेक्स दिया जाता है. उपलब्ध प्रदूषक सब-इंडेक्स में से सबसे ऊंचा स्टेशन का समग्र AQI तय करता है, बशर्ते पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो. स्केल शून्य से 500 तक चलता है. 301 से 400 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है जबकि 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है.

पीएम 2.5 के लिए 121 से 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कंसेंट्रेशन 301-400 AQI बैंड में आती है. 250 से ऊपर की कंसेंट्रेशन 401-500 बैंड में चली जाती है. यानी AQI स्केल की एक ऊपरी सीमा है. यह अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकता ताकि यह बता सके कि पीएम 2.5 300, 500, 1000 या 1725 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है. ये सभी कंसेंट्रेशन एक ही शीर्ष AQI बैंड में आ सकती हैं.

यह एक महत्वपूर्ण सीमा है क्योंकि इंडेक्स जटिल प्रदूषण डेटा को सरल बनाने के लिए बनाया गया है. 403 का AQI और 1725 का पीएम 2.5 एक दूसरे के बराबर नंबर नहीं हैं. AQI का मतलब यह नहीं है कि पीएम 2.5 403 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है.

एक और महत्वपूर्ण कारण औसत अवधि है. सीपीसीबी की नेशनल AQI पद्धति के तहत पार्टिकुलेट प्रदूषक सब-इंडेक्स 24 घंटे के औसत कंसेंट्रेशन का उपयोग करके गणना किए जाते हैं. रियल-टाइम सिस्टम रनिंग एवरेज का इस्तेमाल करता है, न कि हर तात्कालिक उछाल को सीधे AQI नंबर में बदलता है. समग्र AQI फिर सबसे ऊंचे प्रासंगिक प्रदूषक सब-इंडेक्स से तय होता है.

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इसका मतलब है कि भौतिक मॉनिटर पर रात 11:30 बजे पीएम 2.5 का तेज उछाल दिख सकता है जबकि ऑनलाइन AQI लंबे रनिंग एवरेज से गणना होने के कारण उसी क्षण समान गंभीरता नहीं दिखाए. अचानक उछाल भौतिक कंसेंट्रेशन डिस्प्ले पर रोलिंग एवरेज पर असर डालने से पहले दिखाई दे सकता है.

लेकिन यही वजह है कि द्वारका और आईटीओ की रीडिंग पर करीबी नजर डालने की जरूरत है. द्वारका में हमने पीएम 2.5 1725 रिकॉर्ड किया जबकि ऑनलाइन डैशबोर्ड 403 दिखा रहा था. आईटीओ में भौतिक रीडिंग 994 थी जबकि डैशबोर्ड 407 बता रहा था. दोनों ऑनलाइन आंकड़े स्टेशनों को गंभीर श्रेणी में रखते थे लेकिन वे भौतिक डिस्प्ले पर कैप्चर की गई असाधारण कंसेंट्रेशन को पूरी तरह संप्रेषित नहीं कर पाए.

सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आंकड़े अलग क्यों हैं. सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन डैशबोर्ड, भौतिक मॉनिटरिंग डिस्प्ले और स्टेशन डेटा एक ही समय अवधि और एक ही प्रदूषण घटना को दिखा रहे हैं. क्या ऑनलाइन आंकड़े रनिंग एवरेज पर आधारित थे जिसने अभी तक दिवाली रात के तेज उछाल को कैप्चर नहीं किया था?

संबंधित घंटेवार और 24 घंटे के पीएम 2.5 औसत क्या थे? क्या भौतिक रीडिंग उसी समय ऑनलाइन सिस्टम को प्रेषित की जा रही थीं? चरम प्रदूषण का कितना हिस्सा सिर्फ AQI नंबर देखने वाले नागरिक को दिखाई दे रहा था?

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ये सवाल सिर्फ स्टेशन स्तर के कच्चे डेटा, टाइमस्टैम्प, एवरेजिंग विंडो और ट्रांसमिशन रिकॉर्ड की जांच करके ही निर्णायक रूप से जवाब दिए जा सकते हैं. नागरिकों के लिए हालांकि यह अंतर वास्तविक परिणाम रखता है. AQI लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है कि वे किस हवा में सांस ले रहे हैं और बाहरी गतिविधियों के बारे में फैसला लें. जब कंसेंट्रेशन इतने असाधारण स्तर तक पहुंच जाए तो 500 पर सीमित स्केल का एक नंबर प्रदूषण उछाल की पूरी सीमा संप्रेषित नहीं कर सकता.

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दो जगहें जहां लाइव डेटा उपलब्ध नहीं था

हमारा ग्राउंड चेक हमें दो अन्य मॉनिटरिंग स्थानों पर भी ले गया जहां सार्वजनिक डिस्प्ले पर लाइव प्रदूषण डेटा दिखाई नहीं दे रहा था. एनएसआईटी द्वारका AQI स्टेशन पर हमें पता चला कि सार्वजनिक डिस्प्ले लाइव डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा था. वहां के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि लाइव ट्रांसमिशन बोर्ड करीब 9 बजे स्विच ऑफ कर दिया गया था क्योंकि लोग पटाखे फोड़ रहे थे.

लोधी रोड मौसम भवन स्थान पर गार्ड ने बताया कि वहां AQI मॉनिटरिंग स्टेशन तो है लेकिन अब उसका डेटा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता. ये दोनों बयान उस समय प्रदूषण जानकारी की पहुंच पर सवाल उठाते हैं जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.

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यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है. सार्वजनिक डिस्प्ले पर लाइव डेटा न दिखना स्वतः यह नहीं मतलब रखता कि मॉनिटरिंग उपकरण खुद रिकॉर्डिंग बंद कर चुका है. NSIT द्वारका और लोधी रोड पर यह स्थापित करने की जरूरत है कि क्या उपकरण डेटा एकत्र और प्रेषित करते रहे भले ही जनता उसे देख न पाए. लेकिन नागरिक के नजरिए से तत्काल वास्तविकता यह थी कि जिन डिस्प्ले को हमने चेक किया उन पर लाइव प्रदूषण जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

जब दिल्ली तेज प्रदूषण उछाल का अनुभव कर रही थी तो इन स्थानों पर लोग लाइव रीडिंग क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्या स्टेशन बैकग्राउंड में डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे? अगर हां तो वह जानकारी कहां उपलब्ध कराई जा रही थी?

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रात 10 बजे की समय सीमा का खुला उल्लंघन

प्रदूषण रीडिंग दिवाली रात की वास्तविकता जांच का सिर्फ एक हिस्सा थीं. हम यह भी देखना चाहते थे कि क्या पटाखे फोड़ने पर लगाई गई पाबंदियों का पालन हो रहा है. हमारे कैमरों ने रात 10 बजे की समय सीमा के काफी बाद भी लोगों को पटाखे फोड़ते हुए रिकॉर्ड किया.

शहर भर में लोगों से बातचीत में कुछ ने खुलेआम स्वीकार किया कि वे निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं. उनका तर्क सरल था- दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है. कुछ ने स्वीकार किया कि प्रदूषण उन्हें भी प्रभावित करता है. फिर भी पटाखे जारी रहे.

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सबसे उल्लेखनीय दृश्य द्वारका सेक्टर 8 से आया. सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन के ठीक बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे जबकि उसका भौतिक डिस्प्ले पीएम 2.5 को 1725 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड कर रहा था. यह एक चौंकाने वाला विरोधाभास था- एक मॉनिटरिंग स्टेशन महीन पार्टिकुलेट मैटर की असाधारण कंसेंट्रेशन रिकॉर्ड कर रहा था जबकि लोग उसके आसपास धुआं बढ़ाते जा रहे थे.

बातचीत से जागरूकता और व्यवहार के बीच का अंतर भी उजागर हुआ. लोग पाबंदियों के बारे में जानते थे. कुछ प्रदूषण के बारे में भी जानते थे. लेकिन यह धारणा कि त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, चेतावनियों पर भारी पड़ती दिखी. सवाल सिर्फ यह नहीं था कि कागजों पर पाबंदियां मौजूद हैं या नहीं. सवाल यह था कि क्या उनका जमीन पर पालन हो रहा है.

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द्वारका से कनॉट प्लेस तक: धुंध में गायब होता शहर

जैसे-जैसे रात बढ़ती गई हमने दिल्ली भर में प्रदूषण के निशान का पीछा किया. द्वारका से हमारा मार्ग सरदार पटेल मार्ग होते हुए लोधी रोड की ओर, फिर आईटीओ और सेंट्रल दिल्ली से होते हुए आखिरकार कनॉट प्लेस तक पहुंचा. इन स्थानों से मिले दृश्यों में शहर पर घनी धुंध छाई हुई थी. स्मॉग सिर्फ एक मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास के इलाके तक सीमित नहीं था. यह राजधानी के पश्चिमी हिस्से से लेकर सेंट्रल दिल्ली तक व्यापक क्षेत्र में दिखाई दे रहा था.

द्वारका में हमारे पास भौतिक रीडिंग थी. आईटीओ में एक और. रास्ते भर हमारे पास शहर पर छाई धुंध का दृश्य प्रमाण था. आंकड़े और तस्वीरें एक ही कहानी के दो पहलू बता रहे थे—मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज तेज प्रदूषण कंसेंट्रेशन और सड़कों पर लोगों द्वारा अनुभव की जा रही स्थितियां.

रात ने तीन चिंताजनक वास्तविकताओं को एक साथ ला दिया. दिवाली से पहले ही प्रदूषण स्तर ऊंचा था. लोग निर्धारित घंटों से परे पटाखे फोड़ते रहे. और कुछ सार्वजनिक मॉनिटरिंग स्थानों पर जब हमने चेक किया तो लाइव डेटा दिखाई नहीं दे रहा था.

दिल्ली का AQI अपने नागरिकों को क्या बताता है?

AQI का उद्देश्य वायु प्रदूषण डेटा को सरल बनाना और उपयोगी बनाना है. यह लोगों को बताने के लिए है कि हवा सुरक्षित है या नहीं, क्या उन्हें बाहरी गतिविधियों को सीमित करना चाहिए और क्या संवेदनशील समूहों को सुरक्षा की जरूरत है. लेकिन किसी भी इंडेक्स की सीमाएं होती हैं. 500 पर समाप्त होने वाला स्केल उच्चतम ब्रेकपॉइंट पार करने के बाद अलग-अलग कंसेंट्रेशनओं के बीच दृश्य अंतर नहीं कर सकता. रनिंग एवरेज भी भौतिक मॉनिटर पर रिकॉर्ड किए गए तेज और अल्पकालिक उछाल से अलग प्रतिक्रिया दे सकता है.

इनमें से कोई भी तथ्य अंतर्निहित कंसेंट्रेशन को कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता. द्वारका और आईटीओ में हमारे द्वारा कैप्चर की गई रीडिंग इस बात की स्पष्ट व्याख्या की मांग करती हैं कि भौतिक माप ऑनलाइन प्रदर्शित आंकड़ों से कैसे मेल खाते थे. जनता को उन मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थिति पर भी स्पष्टता चाहिए जहां लाइव डिस्प्ले उपलब्ध नहीं थे.

दिल्ली दिवाली में अपनी हवा पहले से तनाव में लेकर दाखिल हुई. फिर भी जिस रात शहर को पाबंदियों के सबसे सख्त पालन की जरूरत थी, हमने समय सीमा के बाद खुलेआम पटाखे फोड़ते लोगों को रिकॉर्ड किया.

दिवाली रात की वास्तविकता जांच डैशबोर्ड पर एक नंबर के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए. इसे पूछना चाहिए कि क्या निगरानी प्रणाली पूरी तस्वीर संप्रेषित कर रही है, क्या पाबंदियों का पालन हो रहा है और क्या नागरिकों को ऐसी जानकारी दी जा रही है जो जोखिम समझने में उनकी मदद करे.

जमीन पर हमें चरम रीडिंग, अनुपलब्ध सार्वजनिक डिस्प्ले, समय सीमा से परे फोड़े जा रहे पटाखे और राजधानी भर में फैली घनी स्मॉग की चादर मिली. दिल्ली की हवा एक कहानी बता रही थी. सवाल यह है कि क्या उसके नागरिकों को उपलब्ध डेटा उन्हें वह पूरी कहानी बता रहा था.

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