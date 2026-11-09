स्पेस स्टेशन पर पहली बार जाएगा पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, चीन ने की पुष्टि

चीन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसके तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री पाकिस्तान का नागरिक होगा. यह फैसला चीन के मानव अंतरिक्ष एजेंसी (CMSA) ने 7 नवंबर को घोषित किया. चयनित अंतरिक्ष यात्री शेनझोउ-24 क्रूड मिशन में पेलोड स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल होगा.

और पढ़ें

दो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट- मुहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद ने चीन में कई महीनों का प्रशिक्षण लिया है. इनमें से एक को चुना जाएगा जबकि दूसरा बैकअप रहेगा. लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है. यह मिशन चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में पहला संयुक्त क्रूड फ्लाइट होगा जिसमें चीनी और विदेशी अंतरिक्ष यात्री एक साथ शामिल होंगे.

दोनों उम्मीदवारों ने तीन चरणों वाले आकलन के बाद शॉर्टलिस्ट होकर चीन में प्रशिक्षण लिया. समझौता फरवरी 2025 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था. चयनित अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग पर थोड़े दिन रुकने के बाद शेनझोउ-23 से पृथ्वी पर लौटेगा.

चीन के लिए इसका क्या मतलब है

चीन के लिए यह मिशन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक मौका है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन - ISS अपनी उम्र के अंतिम चरण में है. धीरे-धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा है. ISS दुनिया का एकमात्र परिपक्व बहुपक्षीय स्पेस स्टेशन है. चीन 2022 में अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन तियांगोंग पूरा कर चुका है.

Advertisement

अब वह इसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करना चाहता है, जहां अन्य देश भी क्रूड मिशन भेज सकें. पाकिस्तान के साथ यह सहयोग उसी दिशा में पहला कदम है. चीन अन्य देशों के साथ भी चंद्र मिशन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर काम कर रहा है. इससे तियांगोंग को वैज्ञानिक प्रयोगों, ऑपरेशनल अनुभव और मानव अंतरिक्ष उड़ान का विकल्प बनाने में मदद मिलेगी.

पाकिस्तान के लिए यह मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान में उसकी आधिकारिक एंट्री का प्रतीक है. अब तक पाकिस्तान के पास अपना स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था. चीन के सहयोग से उसके दो नागरिकों का चयन और प्रशिक्षण इस दिशा में बड़ा कदम है. यह न सिर्फ वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता बढ़ाएगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को भी मजबूत करेगा. मिशन के सफल होने पर पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके नागरिक अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं.

भारत के लिए संदेश और चुनौतियां

भारत के संदर्भ में यह विकास कई सवाल खड़े करता है. भारत ने जून 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं. वहीं चीन और रूस अंतरराष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं. भारत का अपना गगनयान मिशन और भावी भारतीया अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य है.

Advertisement

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सिओम-4 मिशन भारत को राकेश शर्मा के बाद लंबे समय बाद मानव अंतरिक्ष अनुभव देने वाला था. लेकिन भारत की अगली प्राथमिकता स्वदेशी क्षमता पर केंद्रित है. इस घटना से भारत के सामने यह सवाल उठता है कि क्या वह सिर्फ स्वदेशी बुनियादी ढांचे पर निर्भर रहे या अंतरराष्ट्रीय अनुभव और साझेदारी भी साथ-साथ बढ़ाए.

बाएं- खुर्रम दाउद और दाएं- मुहम्मद जीशान अली. (Photo: CMSA)

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भू-राजनीतिक विकल्पों में बंधे बिना अलग-अलग अंतरिक्ष शक्तियों के साथ काम करना चाहिए. भविष्य की अंतरिक्ष दौड़ सिर्फ रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने तक सीमित नहीं होगी. इसमें भागीदारी, प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता भी शामिल होगी. भारत को अपनी आवाज सुनिश्चित करने के लिए दोनों रास्तों- स्वदेशी क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को संतुलित रखना होगा.

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष राजनीति का नया अध्याय

तियांगोंग पर पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री का जाना वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था में हो रहे बदलाव को दर्शाता है. ISS के रिटायरमेंट के बाद तियांगोंग एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है. चीन इसे वैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर इस्तेमाल करना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए यह तकनीकी सहयोग का लाभ है, जबकि भारत जैसे देशों के लिए यह याद दिलाता है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान भी है. कुल मिलाकर, यह मिशन चीन की अंतरराष्ट्रीय भूमिका बढ़ाने, पाकिस्तान को मानव अंतरिक्ष उड़ान में शामिल करने और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के नए समीकरण बनाने वाला साबित हो सकता है. लॉन्च की तारीख और अंतिम चयन की घोषणा के बाद इसकी पूरी तस्वीर और साफ होगी.

---- समाप्त ----