यमुना में क्रूज की सैर और मुफ्त गैस सिलेंडर, दिल्लीवालों को रेखा सरकार का तोहफा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी के लोगों को यमुना रिवर सफारी की सौगात देने जा रही हैं. यमुना में क्रूज सेवा शुरू होने से दिल्ली में पर्यटन को नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार सुबह 11 बजे यमुना रिवर सफारी का उद्घाटन करेंगी. इस मौके पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे. इस सेवा की शुरुआत के साथ ही दिल्लीवासियों को यमुना नदी में क्रूज की सैर करने का नया विकल्प मिलेगा.

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'नमो यमुना रिवर सफारी' के तहत क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर के बीच शुरू की जा रही है. इस परियोजना का मकसद यमुना को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ना और राजधानी में मनोरंजन के नए विकल्प विकसित करना है. क्रूज के जरिए लोग यमुना नदी के बीच सफर का अनुभव ले सकेंगे.

इस सेवा के लिए क्रूज का ट्रायल पहले ही किया जा चुका है. अधिकारियों के मुताबिक, क्रूज में एक बार में करीब 30 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सफर में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगेगा. प्रति व्यक्ति टिकट का प्रस्तावित किराया 500 रुपये रखा गया है.

15 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में पहुंचेगी राशि

दिल्ली सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के तहत 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम से इस योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करेंगी. इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.

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इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाती है. यानी सरकार सीधे सिलेंडर नहीं बांटेगी, बल्कि सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे खाते में ट्रांसफर करेगी. योजना का लाभ वैध राशन कार्ड रखने वाले पात्र परिवारों को मिलेगा.

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