उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम, पंजाब-हरियाणा में बारिश और पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

नवंबर के मध्य में उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 12 से 14 नवंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. यह सिस्टम चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में बारिश लाएगा, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. इस बदलाव से सर्दी का अहसास और बढ़ने की उम्मीद है.

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पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर या अटलांटिक क्षेत्र से आने वाली मौसमी प्रणाली होती है, जो सर्दियों में उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करती है. यह सिस्टम नमी लेकर आता है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा मैदानी इलाकों में बारिश का कारण बनता है. इस बार यह विक्षोभ एक्टिव दिख रहा है, जिससे कई राज्यों में मौसम प्रभावित होने वाला है.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद क्षेत्र में 10 और 11 नवंबर तथा 14 नवंबर को छिटपुट से बिखरी बारिश की संभावना है. 12 और 13 नवंबर को यहां काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. 12 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है.

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इसके अलावा 10 से 14 नवंबर के दौरान आइसोलेटेड तूफान, बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की आशंका है, जो कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. हिमाचल प्रदेश में 11-14 नवंबर के दौरान बिखरी बारिश संभव है.

12 और 13 नवंबर को तूफान और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से पर्यटन और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. उत्तराखंड में 8 से 10 नवंबर तथा 13 और 14 नवंबर को बिखरी बारिश की संभावना है.

पंजाब में 12 से 14 नवंबर के दौरान बिखरी बारिश हो सकती है. चंडीगढ़ और हरियाणा में भी इसी अवधि में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. ये बारिशें फसलों के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं, लेकिन जहां अधिक बारिश होगी वहां जलभराव की स्थिति बन सकती है.

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किसान, यात्री और आम लोगों के लिए सावधानियां

इस मौसमी बदलाव का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों और पर्यटन गतिविधियों पर पड़ सकता है. बर्फबारी और बारिश के कारण कुछ रास्ते बंद हो सकते हैं. मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक प्रबंध कर लें.

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पश्चिमी विक्षोभ का यह दौर उत्तर भारत के मौसम को ताजगी तो देगा, लेकिन साथ ही सतर्कता भी बरतने की जरूरत है. बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान खुले इलाकों में रहने से बचें. मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है, इसलिए लोग आधिकारिक पूर्वानुमानों पर ध्यान दें. यह सिस्टम सर्दी की शुरुआत को और मजबूत कर सकता है.

कुल मिलाकर, 12 से 14 नवंबर के बीच उत्तर भारत में मौसम सक्रिय रहेगा. बारिश और बर्फबारी से पर्यावरण को राहत मिलेगी, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.

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