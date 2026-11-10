Ramayana में सीता के फाइट सीन पर भड़के मुकेश खन्ना, मेकर्स को दो टूक, बोले- ऐसी हिम्मत दूसरे धर्म में करके दिखाओ

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. मूवी के हर सीन पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. फिल्म में साई पल्लवी ने सीता माता का रोल प्ले किया है. उनके एक फाइट सीन को लेकर इंटरनेट पर बवाल मचा है. अब महाभारत फेम एक्टर मुकेश खन्ना ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने इस सीन पर सवाल उठाते हुए मेकर्स को निशाने पर लिया है.

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मुकेश खन्ना ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में कहा कि वाल्मीकि की रामायण में सीता मां को वॉरियर नहीं दिखाया गया है. मेकर्स ने अपनी कल्पना के हिसाब से फिल्म बनाई है. अफसोस होता है कि हमारे ही धर्म के हिंदू मेकर्स बस पैसा कमाने के लिए धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अभी ये फिल्म नहीं देखी है. लेकिन रिव्यूज, पब्लिक ओपिनियन, प्रोमो और क्लिप्स के आधार पर वो फिल्म पर बात करने का हक रखते हैं. वो 1200 रुपये की टिकट देकर फिल्म नहीं देखेंगे. वो प्रोड्यूसर को फिल्म की कमाई नहीं देना चाहेंगे. क्योंकि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने आस्था से खिलवाड़ किया है.

मुकेश खन्ना ने जताई नाराजगी

मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल 'भीष्म इंटरनेशनल' पर वीडियो शेयर कर रामायण के मेकर्स की सोच पर सवाल उठाए. वो कहते हैं- वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर सीता मां फाइट कर रही हों. वो मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी थीं, जिन्होंने सेवा भाव दिखाया. पति के साथ वनवास में रहना स्वीकारा. सीता ने कभी राज दरबार नहीं मांगा. सीता कभी फाइटर नहीं थीं. अगर वो फाइटर थीं तो अपहरण करने वाले रावण से लड़ती. प्रोड्यूसर ने कहा कि ये सीन हमने अद्भुत रामायण से लिया है. अब ये अद्भुत रामायण क्या होती है? ओरिजनल रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी. प्रोड्यूसर ऐसी हिम्मत किसी और धर्म में करके दिखाए. क्या कुरान, बाइबिल से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं? फिर हमारी गीता, रामायण से छेड़छाड़ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? सीता को लड़ते हुए क्यों दिखाया? सीता के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल दिया.

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मुकेश खन्ना ने मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए. हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? मुकेश खन्ना ने यश और रणबीर कपूर को लेकर हो रहे कंपेरिजन पर बात की. उनके मुताबिक, यश की ज्यादा तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मेकर्स ने वैसी स्क्रिप्ट लिखी. उसमें रावण का महिमामंडन साफ दिखता है. राम के ऊपर रावण को दिखाने की कोशिश हुई है.

अनुपम खेर पर किया अटैक

मुकेश खन्ना ने अनुपम खेर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने फिल्म की जबरदस्त तारीफ की थी. उन्हें एक्टर का रिव्यू देखकर हैरानी हुई. लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनुपम ने रामायण में जटायु के किरदार को आवाज दी है. उन्होंने समझ आया कि वो क्यों फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. मुकेश खन्ना ने साफ कहा कि वो अनुपम खेर के रामायण रिव्यू को खारिज करते हैं.

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