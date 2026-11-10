Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई. वहीं, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का फैसला किया. यह दावा एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया है. इन खबरों के अलावा, बिहार सरकार ने छठ पूजा पर घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों को बैन किया. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

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जेलेंस्की ने बयां किया युद्ध का हाल... PM मोदी ने फोन पर की बात, बोले- बातचीत से निकलना चाहिए हल



PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की. जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के घटनाक्रम पर अपना नजरिया साझा किया. पीएम मोदी ने भारत के ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच को दोहराते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी से ही संभव है. उन्होंने कहा कि इसमें योगदान देने की भारत तैयार है.

पवन कल्याण की तीसरी शादी टूटी, पत्नी से 13 साल बाद हुए अलग! पोस्ट में दावा



साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की तीसरी शादी टूटने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दावा है कि उन्होंने पत्नी अन्ना कोनिडेला के साथ 13 साल बाद अलग होने का फैसला किया है. दोनों की शादी सितंबर 2013 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. अन्ना कोनिडेला मूल रूप से रूस की रहने वाली हैं.

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छठ पूजा पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन! घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों पर बैन



बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में इस महापर्व को लेकर बिहार में सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. विभाग ने राज्य के सभी जिलों को छठ घाटों पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही निजी नावों के परिचालन पर पूरी तरह बैन रहेगा.

रामायण ने रचा इतिहास, सोमवार को छापे 107 करोड़ रुपये, महज 5 दिनों में 663 करोड़ के पार कलेक्शन



रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के महज़ 5 दिनों में दुनियाभर में 663.90 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया. दिवाली की छुट्टियों का इसे फायदा मिला. सोमवार को फिल्म ने भारत में 107.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 346.35 करोड़ रुपये पहुंच गई.

विरोध के बीच अरुणाचल में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूर, 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे



अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की नायिंग जलविद्युत परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति से मंज़ूरी मिल गई है. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसे शी योमी और सियांग जिलों में बनाएगा. परियोजना के लिए करीब 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा और एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे.

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चांदनी चौक में 400 AQI... दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, जानिए आपके इलाके का हाल



दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है.10 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार रहा. चांदनी चौक में यह 400 तक पहुंच गया, जबकि पूसा में 398 दर्ज किया गया. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में AQI 380 और एनएसयूटी जाफरपुर में 384 रहा. सिरीफोर्ट में भी यह 375 दर्ज किया गया.

MP बनेगा देश की मिल्क कैपिटल! भोपाल में हर साल तैयार होंगे गायों के 1 लाख भ्रूण, उत्पादन केंद्र को मंजूरी



मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्नत नस्ल की गायों के संवर्धन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा. इसमें हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य है. CM मोहन यादव के मुताबिक, अमित शाह ने गुजरात की तर्ज पर इस केंद्र को मंज़ूरी दी है. सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना.

149 सालों में जो भारत-ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सके, वो जिम्बाब्वे ने कर दिखाया! टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये करिश्मा



टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में जिम्बाब्वे ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. अफ़गानिस्तान के खिलाफ शारजाह टेस्ट में जिम्बाब्वे ने दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए. टीम ने पहली पारी में 504 और दूसरी पारी में 5 विकेट पर 523 रन बनाकर पारी घोषित की. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाई है.

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कहीं कार बनी आग का गोला तो कहीं खाई में पलटी बस... दिवाली के बाद यूपी में दर्दनाक सड़क हादसे, 22 की मौत



दीपावली के अगले दिन यूपी में नौ अलग-अलग सड़क हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 घायल हो गए. मुजफ्फरनगर में तड़के करीब 4:45 बजे तेज रफ़्तार कार डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई. इसके बाद कार में आग लग गई, जिसमें सवार सभी छह लोगों की ज़िंदा जलकर मौत हो गई. मृतक हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे और हरिद्वार जा रहे थे.

टीम इंडिया का ऐलान... दिसंबर में साउथ अफ्रीका से होगी 7 मैचों की भिड़ंत



भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिसंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर तीनों फॉर्मेट में मुकाबला करेगी. टेस्ट, वनडे और टी ट्वेंटी टीमों का ऐलान कर दिया गया है. स्मृति मंधाना को तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी गई है. इस दौरे पर भारत एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी ट्वेंटी मैच खेलेगा. दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर को गकेबरहा में होने वाले टेस्ट से होगी.



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