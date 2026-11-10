Best Atta for Winter: बाजरा, मक्का या रागी, सर्दियों में किस आटे की रोटी खाना है फायदेमंद?

Best Atta for Winter: सर्दियों का मौसम आते ही खाने-पीने का अंदाज बदल जाता है. इस मौसम में गरमागरम रोटी, घर का बना साग और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. खासकर सर्दियों में बाजरे और मक्के की रोटी खूब पसंद की जाती है. वहीं, कुछ लोग रोजाना गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो कुछ अपनी डाइट में रागी और ज्वार को भी शामिल करते हैं.

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लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार और गेहूं में से किस आटे की रोटी खाना ज्यादा बेहतर होता है. दरअसल, इन सभी अनाजों की अपनी अलग-अलग खासियत और पोषक तत्व होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में किस अनाज के आटे की रोटी खाना बेहतर हो सकता है और क्यों.

बाजरे का आटा

बाजरे का आटा सर्दियों में काफी पसंद किया जाता है. इसका स्वाद थोड़ा अलग और देसी होता है. बाजरे की गरमागरम रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर गुड़ या सरसों के साग के साथ खाने का मजा ही अलग है. बाजरे में फाइबर और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसकी रोटी आमतौर पर थोड़ी मोटी और दरदरी होती है. अगर आप सर्दियों में पारंपरिक देसी खाना पसंद करते हैं तो बाजरे की रोटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

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मक्के का आटा

मक्के की रोटी का नाम सुनते ही सरसों के साग की याद आ जाती है. सर्दियों में पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यह खाना खूब पसंद किया जाता है. मक्के के आटे में गेहूं की तरह लचीलापन नहीं होता, इसलिए इसकी रोटी बेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसे हाथों से थपथपाकर तैयार किया जाता है. मक्के की रोटी स्वादिष्ट होने के साथ खाने में भी काफी अच्छी लगती है. इसे आप साग, मक्खन या गुड़ के साथ खा सकते हैं.

ज्वार का आटा

अगर आप बाजरे और मक्के से अलग कोई अनाज ट्राई करना चाहते हैं तो ज्वार का आटा से बनी रोटी खा सकते हैं. इसका स्वाद बाजरे के मुकाबले हल्का होता है. ज्वार में फाइबर पाया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होता है. हालांकि, इसके आटे में गेहूं जैसा लचीलापन नहीं होता. इसलिए इसकी रोटी बनाते समय हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करना और हाथों से धीरे-धीरे रोटी तैयार करना आसान रहता है.

रागी का आटा

सर्दियों में आप अपनी डाइट में रागी के आटे को भी शामिल कर सकते हैं. रागी को नाचनी भी कहा जाता है. इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसका स्वाद हल्का अलग होता है और इससे बनी रोटी खाने में अच्छी लगती है. रागी के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसकी रोटी बनाते समय आटा गूंथने और बेलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. इसके लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रागी की रोटी को दही, सब्जी या अपनी पसंद के साग के साथ खा सकते हैं.

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गेहूं का आटा

गेहूं का आटा ज्यादातर भारतीय घरों में रोजाना इस्तेमाल होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे नरम और आसानी से बेलने वाली रोटियां बनती हैं. गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से इसका आटा अच्छी तरह गूंथ जाता है और रोटी टूटती नहीं है. आप इससे फुल्के, रोटी और पराठे आसानी से बना सकते हैं. अगर आपको रोजाना खाने के लिए नरम रोटियां पसंद हैं, तो गेहूं का आटा अच्छा विकल्प है.

फिर सर्दियों में किस अनाज की रोटी खाएं?

सर्दियों में इन पांचों आटों में से किसी एक को सबसे अच्छा कहना सही नहीं होगा. अगर आपको पारंपरिक देसी स्वाद पसंद है तो बाजरे की रोटी खा सकते हैं. सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी अच्छी लगती है. वहीं, ज्वार और रागी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं जो ग्लूटेन फ्री अनाज खाना चाहते हैं. रोजाना इस्तेमाल के लिए गेहूं का आटा सुविधाजनक है. आप चाहें तो गेहूं के आटे में थोड़ा बाजरा, ज्वार या रागी मिलाकर भी रोटियां बना सकते हैं. इस तरह खाने में स्वाद के साथ अलग-अलग अनाज शामिल करने का मौका मिलेगा.

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