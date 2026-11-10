आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन बारिश का अलर्ट नहीं, प्रदूषण के गंभीर हालात से भी राहत के आसार नहीं

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से फिलहाल बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 से 15 नवंबर तक राजधानी में बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

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कैसा रहेगा तापमान?

दिनवार पूर्वानुमान के अनुसार, 9 नवंबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16.1 डिग्री रहा. 10 और 11 नवंबर को अधिकतम तापमान 27-29 और न्यूनतम 14-16 डिग्री रहने की संभावना है. 12 नवंबर को तापमान 27-29 और 15-17 डिग्री, जबकि 13 और 14 नवंबर को अधिकतम 28-30 और न्यूनतम 15-17 डिग्री रह सकता है. वहीं, 15 नवंबर को अधिकतम तापमान 28-30 और न्यूनतम 14-16 डिग्री रहने का अनुमान है.

इस बीच, पश्चिमी विक्षोभ 10 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, इसका सीधा असर दिल्ली पर बारिश के रूप में पड़ने के संकेत नहीं हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 9 से 15 नवंबर तक बारिश नहीं होने और हवाओं की गति सामान्यतः 5-15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के संकेत हैं. ऐसे में प्रदूषकों को वातावरण से बाहर निकालने के लिए जरूरी तेज हवाओं और बारिश का अभाव बना रह सकता है.

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दिल्ली-NCR में कोहरे से बढ़ेगा प्रदूषण

सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना भी प्रदूषण की समस्या बढ़ा सकती है. लिहाजा, किसी प्रभावी प्राकृतिक हस्तक्षेप के अभाव में दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना रह सकता है.

बता दें कि, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और एअर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति गंभीर बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मंगलवार, 10 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया है. सबसे खराब स्थिति चांदनी चौक में रही, जहां AQI 400 तक दर्ज किया गया. वहीं, पूसा में AQI 398 दर्ज किया गया.

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में AQI 380, एनएसयूटी जाफरपुर में 384, टॉकटोरा गार्डन में 373, मथुरा रोड पर 372 और सिरीफोर्ट में 375 दर्ज किया गया. इसके अलावा आया नगर में AQI 360, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 364 और आईआईटी दिल्ली में 361 रहा.

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