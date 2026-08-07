scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूकंप या अंडरग्राउंड प्रेशर... गुजरात के कुएं में पानी की अजीब हलचल

गुजरात के मोरबी जिले के नए कुएं में पानी लहरों की तरह लगातार हिल रहा है जबकि आसपास के कुएं शांत हैं. जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं. भूकंप या अंडरग्राउंड प्रेशर जैसी संभावनाएं बताई जा रही हैं.

Advertisement
X
गुजरात के इसी कुएं का पानी लगातार हिल रहा है. (Photo: X)
गुजरात के इसी कुएं का पानी लगातार हिल रहा है. (Photo: X)

गुजरात के मोरबी जिले के विपरदा गांव में एक नया खोदा गया कुआं इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 18 फीट चौड़े कुएं में पानी लगातार लहरों की तरह ऊपर-नीचे हो रहा है. आसपास के अन्य कुओं का पानी पूरी तरह शांत है. इस अजीब घटना ने स्थानीय लोगों में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है. 

जिला कलेक्टर ने इसकी वजह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं. विशेषज्ञ अभी कोई पक्का नतीजा नहीं निकाल पाए हैं और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है.

यह भी पढ़ें: अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण, 4000 KM तक दुश्मन की खैर नहीं

सम्बंधित ख़बरें

Kerala heavy rainfall
केरल में बदल रही है बारिश की चाल... 124 साल के डेटा ने बढ़ाई चिंता
Highest Resolution Sun Images
पहली बार दिखी सूरज की ऐसी तस्वीर, घूमते दिखे 'आग के बवंडर'
Elon Musk Russia ICBMs
क्यों रूस से परमाणु मिसाइल खरीदना चाहते थे एलन मस्क, किया खुलासा
कैमरे में कैद हुए सूरज के अंदर का मैग्नेटिक भंवर
Arhar Dal Genome
अरहर दाल पर भारत में बड़ी खोज, पहली बार तैयार हुआ पूरा जीनोम

विपरदा गांव में हाल ही में खोदे गए इस कुएं में पानी की लहर जैसी हलचल लगातार दिख रही है. गांव वाले पहले तो हैरान हुए और फिर डरने भी लगे. कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जिससे यह खबर तेजी से फैली. आसपास के कुओं में पानी बिल्कुल स्थिर होने के कारण यह घटना और भी रहस्यमयी लग रही है. 

प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया. जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जांच करने का निर्देश दिया. अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया है इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाला जाए.

Advertisement

भूवैज्ञानिकों ने बताई ये वजहें

जियोलॉजिस्ट नीतीश प्रियदर्शी ने इस घटना की तीन संभावित वजहें बताई हैं...

  • पहली संभावना है कि वहां कोई छोटा भूकंप आया हो या टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई हो. हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है.
  • दूसरी वजह बारिश के मौसम से जुड़ी हो सकती है. जब किसी कुएं का कनेक्शन जमीन के अंदर किसी एक्वीफर यानी अंडरग्राउंड रिजरवॉयर से होता है तो एक्वीफर में मौजूद पानी के दबाव से कुएं के पानी में हलचल पैदा हो सकती है. 
  • तीसरी और ज्यादा चिंता वाली संभावना यह है कि यह आने वाले भूकंप का संकेत हो सकता है.

यह भी पढ़ें: ब्लैक विडो घोटाला: रूसी सैनिकों से फर्जी शादी कर मौत का मुआवजा हड़पने का खेल

लेकिन प्रियदर्शी साफ कहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी कारण तभी सही माना जाएगा जब कुएं की सही गहराई और आसपास की भूगर्भीय स्थिति का पूरा पता चल जाए. उन्होंने 2017 से पहले म्यांमार में आए भूकंप के बारे में बताया. इस भूकंप के चलते रांची के कई इलाकों में अंडरग्राउंड ट्यूबवेल और पंप टूट गए थे. जमीन के अंदर पानी के स्रोत खिसक गए थे.

विशेषज्ञ भूमिगत भूजल दबाव, भूगर्भीय गतिविधि या किसी अनोखे एक्वीफर कनेक्शन को संभावित कारण बता रहे हैं. नई खुदाई वाले कुओं में कभी-कभी ऐसी अस्थाई घटनाएं देखने को मिलती हैं जब पानी का स्तर अचानक संतुलित होने की कोशिश करता है.

Advertisement

जांच क्यों जरूरी है?

इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि गुजरात भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. 2001 के भुज भूकंप की याद अभी भी ताजा है. इसलिए प्रशासन सतर्क है. जांच तेज की गई है. भूजल विभाग, भूगर्भ वैज्ञानिक और स्थानीय प्रशासन मिलकर कुएं की गहराई, पानी के रासायनिक गुण, आसपास की मिट्टी की संरचना और भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे.

यह भी पढ़ें: ISS के बाहर 7 घंटे... पहली स्पेसवॉक करेंगे भारतवंशी अनिल मेनन

अगर यह सिर्फ एक्वीफर दबाव की वजह से है तो चिंता की बात नहीं. लेकिन अगर भूगर्भीय हलचल से जुड़ा संकेत निकला तो आगे की निगरानी बढ़ानी पड़ सकती है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी की लहर जैसी गति कई बार प्राकृतिक कारणों से होती है.

भूमिगत जल प्रवाह में बदलाव, दबाव का अंतर या छोटी भूगर्भीय हलचलें ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं. आसपास के कुओं के शांत रहने से लगता है कि यह घटना किसी खास एक्वीफर से जुड़े स्थानीय प्रभाव की वजह से हो सकती है. 

विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करें. सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के दावे फैलाने से अनावश्यक भय फैल सकता है. प्रशासन ने गांव वालों को शांत रहने और किसी भी असामान्य गतिविधि की जानकारी तुरंत देने को कहा है. फिलहाल कुएं की निगरानी जारी है.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: बॉर्डर पर उड़कर पहुंचेंगे गोला-बारूद और रसद, सेना खरीदेगी 2715 लॉजिस्टिक ड्रोन

यह घटना याद दिलाती है कि प्रकृति के कई रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने हुए हैं. भूमिगत जल प्रणाली कितनी जटिल हो सकती है यह ऐसे उदाहरणों से पता चलता है. जांच पूरी होने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी. गुजरात प्रशासन और वैज्ञानिक समुदाय इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे या सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया की सही पहचान हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    LIVE: अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा दफन, जुमे की नमाज के बाद जनाजा |
    40 की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, दूसरे धर्म के हीरो के साथ बसाएंगी घर? बोलीं- बिजी हूं |
    क्या शापित हैं 13 तारीख के 3 शुक्रवार... 2026 में कब आने वाला है तीसरा? |
    श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान |
    Namkeen kaju Biscuit Recipe: घर पर बनाएं बेकरी जैसे कुरकुरे नमकीन काजू बिस्किट, रेसिपी है बेहद आसान |
    Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग |
    BJP विधायक के किस बयान से विधानसभा में मचा बवाल? देखें पंजाब आजतक |
    थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी, छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत |
    'पहले भी विरोध किया, आगे भी करेंगे', उदयनिधि बोले परिसीमन पर DMK का स्टैंड क्लियर |
    'बिना चप्पल पहने...', रामायण में वनवास के सीन में रणबीर कपूर ने नंगे पैर किया शूट? बताई मजबूरी
    Advertisement