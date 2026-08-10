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Kathiyawadi Baingan Recipe: बेसन और सौंफ के खास तड़के से बनाएं गुजरात का फेमस काठियावाड़ी बैंगन, चावल के साथ लगेगा बहुत टेस्टी

Kathiyawadi Baingan Recipe: अगर आप भी रोज की साधारण दाल या सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो गुजरात की फेमस काठियावाड़ी रिंगण नु शाक यानी बैंगन की सब्जी बना सकते हैं. ये खाने में आपको बिलकुल अलग स्वाद देगी और आपके घरवाले भी इस बैंगन की सब्जी के फैन हो जाएंगे.

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बैंगन (Photo: ITG)
बैंगन (Photo: ITG)

Kathiyawadi Baingan Recipe: हर दिन वही सादी दाल, चावल और सूखी सब्जियां खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं तो आज ही अपनी रसोई में एक नया गुजराती ट्विस्ट लेकर आएं और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध काठियावाड़ी बैंगन जिसे ज्यादातर काठियावाड़ी रिंगण नु शाक कहते हैं, उसे बनाकर खाएं. ये स्वाद में बेहद चटपटा, मसालेदार और खुशबूदार होता है.

काठियावाड़ी रिंगन नु शाक एक पारंपरिक, तीखी गुजराती करी है. इसे छोटे बैंगन और कभी-कभी आलू मिलाकर बनाया जाता है, जिनमें मूंगफली, तिल, लहसुन और देसी मसालों की गाढ़ी और नटी ग्रेवी भरी या पकाई जाती है. इसे बाजरे के रोटले या फुल्के के साथ गरमा-गरम परोसना सबसे अच्छा रहता है.

क्या है इसकी सामग्री:

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400 ग्राम छोटे बैंगनी बैंगन (रिंगन)

मध्यम आकार के आलू (बटेटा) (इनके बीच में चीरा लगा दें)

कुटी हुई मूंगफली, सफेद तिल, सूखा नारियल पाउडर और बेसन या कुटी हुई गठिया.

लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, राई, जीरा, हींग, कश्मीरी मिर्च पाउडर

धनिया-जीरा पाउडर और थोड़ा सा गुड़ या चीनी.

काठियावाड़ी बैंगन कैसे बनाएं 

मसाला तैयार करें: मूंगफली पाउडर, तिल, नारियल, मसाले, लहसुन-अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा तेल मिलाकर एक गाढ़ा, बाइंडिंग पेस्ट बनाएं.

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बैंगन में मसाला भरें: चीरा लगे छोटे बैंगन और कटे हुए आलू में तैयार मसाला मिश्रण धीरे-धीरे भरें.

तड़का लगाएं और पकाएं: गर्म तेल में राई और जीरा के साथ थोड़ी सी हींग डालकर भूनें, फिर भरी हुई सब्जियां और बचा हुआ मसाला डालें.

धीमी आंच पर पकाएं: ग्रेवी के लिए गर्म पानी डालें ढक दें और मध्यम आंच पर या प्रेशर कुकर में जल्दी से नरम होने तक पकाएं.

किसके साथ परोसें

यह मसालेदार सब्जी बाजरे या मक्के की रोटी, ज्वार की भाकरी और साथ में सफेद मक्खन और छाछ के साथ बहुत अच्छी लगती है.

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