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80 की स्पीड में दौड़ाई स्कूटी, गिरीं फिर भी नहीं छोड़ा... Gen-Z जुड़वां बहनों ने मोबाइल लुटेरे में मारे थप्पड़ ही थप्पड़, IPS अफसर भी हुए बहादुरी के कायल

ग्वालियर की दो Gen-Z जुड़वां बहनों ने अपनी बहादुरी से यह साबित कर दिया है कि बेटियां अब अबला नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए काल हैं. लॉ की दो छात्राओं ने मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार लुटेरे का 80 की स्पीड में पीछा किया, उसे टक्कर मारकर गिराया और बीच सड़क पर पीट-पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया.

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ग्वालियर की अशिता-राशिता की बहादुरी.(Photo:Screengrab)
ग्वालियर की अशिता-राशिता की बहादुरी.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में दो जुड़वां बहनों ने अपनी दिलेरी और निडरता से अपराध के खिलाफ मिसाल पेश की है. फूलबाग चौराहे पर मोबाइल स्नैचिंग कर भाग रहे एक शातिर बदमाश का दोनों बहनों ने 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटी दौड़ाकर पीछा किया. चौराहे पर उसे घेरकर स्कूटी से टक्कर मारी और जमीन पर गिरने के बाद भी उठकर बदमाश को दबोच लिया. इसके बाद बीच सड़क पर ही उसकी लात-थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नई सड़क स्थित माधव कॉलेज में LLB की पढ़ाई कर रही बहनें अशिता अग्रवाल और रशिता अग्रवाल शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं. फूलबाग चौराहे से ठीक पहले एक बाइक सवार बदमाश ने अचानक एक बहन के हाथ से मोबाइल छीना और तेजी से गाड़ी भगा ली.

छात्राओं ने हिम्मत हारने के बजाय तुरंत स्कूटी की स्पीड बढ़ाई और लुटेरे के पीछे लग गईं. चौराहे पर घेराबंदी कर उन्होंने बदमाश की बाइक में स्कूटी से टक्कर मार दी.

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गिरे, फिर भी उठे और बदमाश को सिखाया सबक

टक्कर के बाद छात्राएं स्कूटी समेत गिर गईं, लेकिन चोट की परवाह किए बिना तुरंत उठीं और भागने की कोशिश कर रहे लुटेरे को कॉलर से दबोच लिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों बहनों के हाथों पिटाई होता देख आरोपी हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगने लगा. मौके पर जुटी भीड़ ने लड़कियों के इस अदम्य साहस की जमकर तारीफ की और पुलिस को सूचना दी. देखें VIDEO:- 

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पंजाब का रहने वाला है आरोपी

सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कस्टडी में लिया. पूछताछ में आरोपी की पहचान पंजाब के जालंधर निवासी मनप्रीत के रूप में हुई है, जो काम के सिलसिले में ग्वालियर आया था.

SSP ने किया सम्मानित 

छात्राओं की इस दिलेरी से प्रभावित होकर ग्वालियर SSP धर्मवीर सिंह और ASP सजावल जग्गा ने अशिता और रशिता को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. 

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