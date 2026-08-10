PG में रेप, CCTV फुटेज और पुलिस की 10 टीम... महज 8 घंटों में पकड़ा गया आरोपी सिक्योरिटी गार्ड

गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली छात्रा के साथ रेप का मामला सुर्खियों में है. इस मामले में पुलिस ने बड़े स्तर पर टीम बनाकर आरोपी सुरक्षा गार्ड को महज 8 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी धर्म सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और कामयाबी हासिल की. यह मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है.

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8 अगस्त 2026, आनंदनगर, अहमदाबाद

शनिवार का दिन था. इलाके में मौजूद एक पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा रोज की तरह पीजी आ चुकी थी. खाना खाने के बाद वो युवती रात के करीब 10 बजे पीजी की छत पर चली गई, जहां पीजी का सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह पहले से ही मौजूद था. कुछ देर बाद जैसे ही वो छात्रा छत से वापस नीचे जाने लगी. अचानक धर्म सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया.

छात्रा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लिहाजा वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती थी. इसी वजह से वो गार्ड धर्म सिंह से दूर जाने के लिए छत से निकलने की कोशिश कर रही थी. इल्जाम है कि उसी वक्त पीजी के सुरक्षा गार्ड ने उस युवती के गले में एक तार लपेट दिया. जिसकी वजह से लड़की संभल नहीं पाई और आरोपी उस पर टूट पड़ा. लड़की रहम की भीख मांगती रही. उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही. लेकिन आरोपी धर्म सिंह के सिर पर जैसे हवस का भूत सवार था. उसने लड़की के साथ रेप किया. और फिर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया.

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इस घटना के दौरान लड़की की हालत खराब हो गई. बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. मामले की सूचना उसी वक्त पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले पीजी में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जिसे देखने पर पता चला कि आरोपी लिफ्ट का इस्तेमाल करके अलग-अलग फ्लोर और छत के बीच आ-जा रहा था. पुलिस ने यह CCTV फुटेज भी मीडिया के साथ शेयर किया है. यह जांच के दौरान मिले सबूतों का हिस्सा है.

आरोपी की पहचान पीजी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले धर्म सिंह के रूप में हुई है. जानकारी मुताबिक धर्म सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि उसने कुछ दिन पहले ही PG में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करना शुरू किया था. पुलिस घटना से जुड़े हाला और CCTV फुटेज के साथ-साथ तमाम सबूतों की पड़ताल कर रही थी. ये सब वारदात की रात चल रहा था.

उसी रात पुलिस ने आरोपी धर्म सिंह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. आनंदनगर थाना पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाईं. और आखिरकार पूरी रात चले 8 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह के वक्त पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई. अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़िता का इलाज चल रहा है.

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इस मामले में पुलिस की तेज कार्रवाई और एक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है.

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