scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PG में रेप, CCTV फुटेज और पुलिस की 10 टीम... महज 8 घंटों में पकड़ा गया आरोपी सिक्योरिटी गार्ड

अहमदाबाद के आनंदनगर में PG की छत पर इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है. इस वारदात को पीजी के सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह ने अंजाम दिया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो एक्शन लिया, उसकी चर्चा हो रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर काम किया (फोटो-ITG)
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर काम किया (फोटो-ITG)

गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली छात्रा के साथ रेप का मामला सुर्खियों में है. इस मामले में पुलिस ने बड़े स्तर पर टीम बनाकर आरोपी सुरक्षा गार्ड को महज 8 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी धर्म सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और कामयाबी हासिल की. यह मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है. 

8 अगस्त 2026, आनंदनगर, अहमदाबाद
शनिवार का दिन था. इलाके में मौजूद एक पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा रोज की तरह पीजी आ चुकी थी. खाना खाने के बाद वो युवती रात के करीब 10 बजे पीजी की छत पर चली गई, जहां पीजी का सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह पहले से ही मौजूद था. कुछ देर बाद जैसे ही वो छात्रा छत से वापस नीचे जाने लगी. अचानक धर्म सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया.

छात्रा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लिहाजा वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती थी. इसी वजह से वो गार्ड धर्म सिंह से दूर जाने के लिए छत से निकलने की कोशिश कर रही थी. इल्जाम है कि उसी वक्त पीजी के सुरक्षा गार्ड ने उस युवती के गले में एक तार लपेट दिया. जिसकी वजह से लड़की संभल नहीं पाई और आरोपी उस पर टूट पड़ा. लड़की रहम की भीख मांगती रही. उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही. लेकिन आरोपी धर्म सिंह के सिर पर जैसे हवस का भूत सवार था. उसने लड़की के साथ रेप किया. और फिर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Sujit Sinha Jamtara Encounter
सुजीत सिन्हा एनकाउंटर ने क्यों याद दिलाया विकास दुबे का मामला?
Amritsar Drug & Arms Smuggling case
अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी के दो बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़
Shubham Vilas Ambure Fake Air Force Personne
पुणे में पकड़ा गया फर्जी एयरफोर्स जवान, टेलर ने खोली पोल
Cyber Crime with Ratan Tata Deepfake Video
रतन टाटा के डीपफेक वीडियो से ठगी, नर्स को लगाया 4 लाख का चूना
Purnia Crime
पूर्णिया में पति ने पत्नी को गोली मारकर की हत्या
Advertisement

इस घटना के दौरान लड़की की हालत खराब हो गई. बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. मामले की सूचना उसी वक्त पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले पीजी में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जिसे देखने पर पता चला कि आरोपी लिफ्ट का इस्तेमाल करके अलग-अलग फ्लोर और छत के बीच आ-जा रहा था. पुलिस ने यह CCTV फुटेज भी मीडिया के साथ शेयर किया है. यह जांच के दौरान मिले सबूतों का हिस्सा है.

आरोपी की पहचान पीजी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले धर्म सिंह के रूप में हुई है. जानकारी मुताबिक धर्म सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि उसने कुछ दिन पहले ही PG में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करना शुरू किया था. पुलिस घटना से जुड़े हाला और CCTV फुटेज के साथ-साथ तमाम सबूतों की पड़ताल कर रही थी. ये सब वारदात की रात चल रहा था.

उसी रात पुलिस ने आरोपी धर्म सिंह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.  आनंदनगर थाना पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाईं. और आखिरकार पूरी रात चले 8 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह के वक्त पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई. अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़िता का इलाज चल रहा है.

Advertisement

इस मामले में पुलिस की तेज कार्रवाई और एक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट पर मचा बवाल...ICC पर भड़के स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स, लगाया बड़ा आरोप |
    कानपुर में महिला डॉक्टर से 'दोस्ती' के लिए नौशाद ने किए 700 कॉल! मरीज दिखाने के नाम पर लिया था नंबर |
    'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', पति के अफेयर से तंग आकर बोलीं सुनीता आहूजा? |
    'जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे', देखें जेपी नड्डा का पलटवार |
    Bhopal: 12 घंटे में 7 इंच बारिश, 50 से ज़्यादा इलाके जलमग्न |
    किसी देवी के वरदान से बनी थी बीयर? सबसे पहली बार किसने पी थी |
    Aata Gud Cookies: बाजार के बिस्किट छोड़िए, घर पर आटे-गुड़ से बनाएं क्रिस्पी कुकीज, बच्चों को आएंगी खूब पसंद |
    'संसद में आइए, चर्चा से मत भागिए', जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दिया चैलेंज |
    Phone Charge करते समय ये 10 गलतियां न करें, वरना बैरटरी और फोन दोनों को हो सकता है नुकसान |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement