पिता ने होटल रूम में किया दो मासूम बेटियों का कत्ल, अपना भी गला काटा, पत्नी पर था शक

बेंगलुरु से सोमवार शाम एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. शादी-शुदा रिश्ते में शक ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि इसने एक बाप को हैवान बना दिया. आरोप है कि बीवी पर शक से झल्लाए शख्स ने अपनी दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड की कोशिश की. हालांकि आरोपी शख्स को बचा लिया गया है. घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात सामने आई है, जिसमें शख्स ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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बेटियों का गला घोंटकर मारने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित एक होटल (ताज होटल) में दो बच्चियों की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 40 वर्षीय एसजी इमरान पर अपनी 5 और 10 साल की दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियों की हत्या के बाद आरोपी ने चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पांच और 10 साल की थीं बेटियां

मृत बच्चियों की पहचान 5 वर्षीय शेख जेहरा और 10 वर्षीय शेख जोया के तौर पर हुई है. ये परिवार बेंगलुरु के नागवारा इलाके में मेन रोड बिलाल नगर का रहने वाला है. था. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान एसजी इमरान के तौर पर हुई है. घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब होटल की सिक्योरिटी ने एक कमरे से इमरान के चीखने की आवाज सुनी.

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इसके बाद सुरक्षाकर्मी कमरे के अंदर पहुंचे. वहां दोनों लड़कियां मृत मिलीं, जबकि इमरान गंभीर रूप से घायल अवस्था में था. होटल स्टाफ ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इमरान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलने के बाद केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है.

पुलिस को मौके से मिला नोट

बेंगलुरु नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जीके मिथुन कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि इमरान ने कथित तौर पर अपनी दोनों बेटियों की गला घोंटकर हत्या की और इसके बाद आत्महत्या करने की कोशिश की. डीसीपी के मुताबिक, पुलिस को इमरान के पास से एक नोट भी मिला है. इस नोट में उसने अपनी बीवी के साथ शादी में झगड़े का जिक्र किया है. इमरान ने कथित तौर पर दावा किया है कि उसे अपनी बीवी के किसी अन्य शख्स के साथ रिलेशनशिप का शक था और उसके पास इससे जुड़े कुछ सबूत भी हैं.

हालांकि, पुलिस ने अभी इन दावों की पुष्टि नहीं की है. डीसीपी ने कहा कि नोट में किए गए दावों और घटना के वास्तविक कारण की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों लड़कियों की हत्या हुई. मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

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