scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. बचाव पक्ष ने आरोपियों पर लगी धाराओं को चुनौती दी है, जिस पर अदालत 12 अगस्त को सुनवाई करेगी.

Advertisement
X
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी. (File Photo)
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी. (File Photo)

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में उनकी पेशी हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ा दी. अब 12 अगस्त को बचाव पक्ष की उस अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसमें आरोपियों ने अपने खिलाफ लगी धाराओं पर सवाल उठाए हैं.

सोमवार को सभी आठ आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया. यह उनकी न्यायिक हिरासत की तारीख थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी. इसका मतलब है कि फिलहाल सभी आठ आरोपी 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. 

बचाव पक्ष ने धाराओं पर उठाए सवाल

सम्बंधित ख़बरें

Police investigating after body of female doctor found in Ayodhya (Photo: ITG)
अयोध्या: फंदे से झूलता मिला डॉ. जयति का शव, मां मिलाती रह गई फोन!
sawan somwar
सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब, भक्तों की लंबी कतारें
ayodhya ram janmabhoomi trust CEO interview.
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आ गई तारीख
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार. (Photo: ITG)
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: जांच के कई पहलू पूरे, अगले महीने पेश होगी चार्जशीट
akhilesh yadav first candidate pawan pandey ayodhya seat
सपा का पहला टिकट 'पंडित' को, अयोध्या से शुरुआत...क्या है अखिलेश की रणनीति?

आरोपियों की ओर से उनकी न्यायिक हिरासत का विरोध किया गया है. बचाव पक्ष ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि आरोपियों पर लगाई गई धाराएं इस मामले में बनती ही नहीं हैं. अब कोर्ट इस अर्जी पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा. उस दिन अदालत यह देखेगी कि बचाव पक्ष की दलील पर क्या रुख अपनाना है.

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विवेचक और क्षेत्राधिकारी अयोध्या को तलब किया था. मामले की जांच से जुड़े पहलुओं के साथ आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है. मामले की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, आरोपियों पर कौन-सी धाराएं लगाई गई हैं और वे कितनी उचित हैं, इन सवालों पर अदालत में सुनवाई चल रही है.

Advertisement

सरकारी अधिवक्ता ने क्या बताया?

सरकारी अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत की तारीख थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी अदालत में पेशी हुई. इसके बाद कोर्ट ने हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ा दी. बचाव पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र का भी उन्होंने जिक्र किया. इसमें आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को चुनौती दी गई है. इस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है.

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद सभी आठ आरोपी 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. लेकिन अगली बड़ी सुनवाई इससे पहले ही हो जाएगी. 12 अगस्त को अदालत बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेगी. इसी सुनवाई से आगे की कानूनी तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    80 की स्पीड में दौड़ाई स्कूटी, गिरीं फिर भी नहीं छोड़ा... Gen-Z जुड़वां बहनों ने मोबाइल लुटेरे में मारे थप्पड़ ही थप्पड़, IPS अफसर भी हुए बहादुरी के कायल |
    क्या यूपी में होने वाला है जेन-Z प्रोटेस्ट? पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ बनाया जस्टिस मोर्चा |
    फैक्ट चेक: सीएम योगी से रहम की गुहार लगाते अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का ये वीडियो पुराना है |
    Ghaziabad Kanwar: 50 लीटर गंगाजल और कंधे पर नानी, दिखी अनोखी आस्था |
    PG में रेप, CCTV फुटेज और पुलिस की 10 टीम... महज 8 घंटों में पकड़ा गया आरोपी सिक्योरिटी गार्ड |
    आ गया देश में बेरोजगारी का डाटा, जॉब मार्केट का क्या रहा हाल, एक साल में कितने बदले हालात? |
    फैक्ट चेक: अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ का नहीं है ये वीडियो |
    साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट पर मचा बवाल...ICC पर भड़के स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स, लगाया बड़ा आरोप |
    कानपुर में महिला डॉक्टर से 'दोस्ती' के लिए नौशाद ने किए 700 कॉल! मरीज दिखाने के नाम पर लिया था नंबर |
    'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', पति के अफेयर से तंग आकर बोलीं सुनीता आहूजा?
    Advertisement