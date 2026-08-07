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पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट में 'News' नाम के कैंडिडेट पर मचा बवाल: फर्जी समझने वालों को खुद न्यूज कुमार प्रधान ने दी सफाई, जानिए अनोखी कहानी

CGPSC Result News Kumar Pradhan: छत्तीसगढ़ PSC सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में रायगढ़ के न्यूज कुमार प्रधान का चयन. नाम 'News' देखकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल, अब खुद कैंडिडेट ने बताई नामकरण की पूरी कहानी

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सब-इंस्पेक्टर भर्ती में चयन के बाद ट्रोल्स को न्यूज कुमार प्रधान का जवाब.(Photo:ITG)
सब-इंस्पेक्टर भर्ती में चयन के बाद ट्रोल्स को न्यूज कुमार प्रधान का जवाब.(Photo:ITG)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद एक अभ्यर्थी का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. रायगढ़ जिले के न्यूज कुमार प्रधान का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने रिजल्ट में दर्ज 'News' नाम को फर्जी या तकनीकी त्रुटि मान लिया, लेकिन जांच में साफ हुआ कि यह कैंडिडेट वास्तविक है और उसने अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा में सफलता हासिल की है.

रायगढ़ जिले के भाठनपाली गांव के रहने वाले न्यूज कुमार प्रधान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ओडिशा सीमा से लगे रेंगालपाली गांव में की. परिवार और शिक्षकों के अनुसार वह बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहा है. लगातार मेहनत के बाद उसने CGPSC की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

हालांकि, उसके असामान्य नाम ने सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छेड़ दी. परिणाम सूची में 'News' नाम देखकर कई लोगों ने इसे फर्जी प्रविष्टि या सिस्टम की गलती मान लिया. कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जिससे मामला तेजी से वायरल हो गया.

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'News ही मेरा नाम है'

इस पूरे विवाद पर न्यूज कुमार प्रधान ने कहा कि उनका पूरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से वह सरकारी लाइब्रेरी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सफलता मिली.

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उन्होंने बताया, "मेरे 10वीं, 12वीं के प्रमाणपत्र और आधार कार्ड में भी मेरा नाम 'न्यूज' ही दर्ज है. इसलिए परिणाम में यही नाम दिखाई दिया. लोगों को यह नाम असामान्य लग रहा है, इसलिए भ्रम की स्थिति बन गई."

न्यूज कुमार ने बताया कि वह पहले भी CG Vyapam और CGPSC की परीक्षाएं देते रहे हैं. इससे पहले व्यापम की एक परीक्षा में बेहतर रैंक आने पर भी उनका नाम चर्चा में आया था. उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में उनके नाम को लेकर कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के दौरान उन्हें भी महसूस हुआ कि उनका नाम लोगों के लिए थोड़ा अलग है. देखें VIDEO:- 

अब CGPSC का परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम को फर्जी बताकर वायरल किया जा रहा है, जबकि उनके सभी आधिकारिक दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है.

नामकरण के पहले अक्षर को लेकर चुना न्यूज नाम

अपने नाम पर हुए बखेड़े को लेकर अब परेशान युवक ये भी बताता है कि जब उसका जन्म हुआ तो ब्राह्मण होने के कारण वर्ण अक्षर न को लेकर पंडित ने न्यूज नाम रख दिया और बचपन का ये नाम अभी तक चल रहा है पता नहीं था कि इसको लेकर ऐसा विवाद उसके साथ जुड़ेगा

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भूपेश बघेल की पोस्ट के बाद आया भूचाल 

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 'X' पर किए पोस्ट के बाद यह बवाल शुरू हुआ. बघेल ने CGPSC की रिजल्ट लिस्ट जारी कर लिखा, ''NEWS और SPACE RANI को CGPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में सांय-सांय सफलता मिली है. दोनों को सांय-सांय बधाई.

सनी लियोनि को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है.

एक करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसम्पर्क विभाग को चौराहों पर इस उपलब्धि को टांगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में रेडियो और SPACE राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सकें.''

नाम को लेकर हुई परेशानी

एक अनोखे नाम के कारण शुरू हुई यह चर्चा अब इस बात का उदाहरण बन गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी की पुष्टि किए बिना निष्कर्ष निकालना कितना भ्रामक हो सकता है. वहीं, न्यूज कुमार प्रधान की सफलता यह संदेश भी देती है कि पहचान किसी नाम से नहीं, बल्कि मेहनत और उपलब्धियों से बनती है. 

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