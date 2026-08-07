scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार, जुलाई में हुई बंपर सेल

टाटा मोटर्स के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. कंपनी भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. जुलाई में कंपनी ने 62 हजार से ज्यादा कारें बेची हैं. जुलाई 2025 के मुकाबले इस साल जुलाई में कंपनी की सेल 58 फीसदी बढ़ी है. हम बात कर रहे हैं टाटा टियागो की, जो कंपनी की तीसरी मोस्ट सेलिंग कार है.

Advertisement
X
टाटा टियागो फेसलिफ्ट पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल ऑप्शन में आती है. (Photo: tatamotors.com)
टाटा टियागो फेसलिफ्ट पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल ऑप्शन में आती है. (Photo: tatamotors.com)

छोटी कारों की सेल बढ़ रही है. कारों की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत से लोगों ने छोटी कारें खरीदनी शुरू कर दी है. यही वजह है कि टाटा टियागो और मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 जैसी कारों की सेल तेजी से बढ़ी है. अगर आप बेहतर सेफ्टी वाली एक छोटी कार चाहते हैं, तो टाटा टियागो फेसलिफ्ट (Tata Tiago Facelift) अच्छा ऑप्शन है. 

ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल विकल्पों में आती है. टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट में कई फीचर्स को जोड़ा है, जिसके बाद ये कार एक बेहतर पैकेज बन जाती है. जुलाई में इस कार की सेल अच्छी हुई है. पिछले साल के मुकाबले टियागो की सेल 33 फीसदी बढ़ी है. 

जुलाई 2026 में टाटा ने इस छोटी कार की 7,429 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल जुलाई में टाटा की इस कार की 5,575 यूनिट्स बिकी थीं. ये टाटा की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. आइए जानते हैं टाटा टियागो फेसलिफ्ट की खास बातें. 

सम्बंधित ख़बरें

Tata Punch
Tata की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जुलाई में 113% बढ़ी इन कारों की सेल
Tata Tigor Interior
CNG, 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा... TATA ला रही सस्ती कार
tata nexon camo edition
सनरूफ, ADAS और 10 लाख से कम कीमत, लॉन्च हुई खास TATA SUV
Tata Punch
26KM का माइलेज, 5.69 लाख कीमत, 8 लाख ने खरीदी ये TATA
Tata Motors Sanand Plant Production Halts
बाढ़ में फंसी Tata की फैक्ट्री! इन कारों का प्रोडक्शन बंद

कितनी है कीमत? 

Tata Tiago Facelift की कीमत 4.69 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का टॉप मॉडल 7,29,990 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. सीएनजी वेरिएंट की बात करें, तो इसकी कीमत 5,79,990 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होकर 7,99,990 रुपये तक जाती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 360 डिग्री कैमरा, ADAS और बहुत कुछ... लॉन्च हुआ TATA Nexon का खास वेरिएंट

टाटा की इस कार में 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 86 एचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. सीएनजी अवतार की बात करें, तो ये कार फैक्टरी फिटेड ट्विन सिलेंडर सेटअप के साथ आती है. 

सीएनजी अवतार में कार 75.5 एचपी की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ये कार 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन में आती है. इस कार को आप सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक में खरीद सकते हैं. इसमें सेगमेंट फर्स्ट पैडल शिफ्टर दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 26KM का माइलेज, 5.69 लाख कीमत, 8 लाख ने खरीदी TATA PUNCH

क्या है कार में खास? 

टाटा की इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. ये कार 360 डिग्री कैमरे वाली सबसे सस्ती कार है. ये फीचर टियागो के क्रिएटिव वेरिएंट में मिलता है, जिसकी कीमत 6,99,990 रुपये एकस शोरूम है. ये कार 10.25 इंच की टचस्क्रीन के साथ आती है, जो ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है.

टियागो फेसलिफ्ट की बात करें, तो पेट्रोल वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 20.09 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं सीएनजी में ये कार 26.49 से 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है. वैसे टियागो ईवी अवतार में भी आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश |
    कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद में हाईटेक सुरक्षा, 2000 CCTV और ड्रोन से 24 घंटे होगी निगरानी |
    शादी के बाद पहचान छिपाने का आरोप, वाराणसी में आरोपी गिरफ्तार |
    How To Dry Shoes In Rain: दिल्ली-NCR की झमाझम बारिश में भीग गए जूते? हीटर नहीं, इन 5 ट्रिक्स से एक रात में सुखाएं |
    OTT Release This Week: मैं वापस आऊंगा से कारगिल के पहाड़ों तक, इस हफ्ते देशभक्ति का चढ़ेगा रंग |
    दिल्ली कैबिनेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मिली मंजूरी, लोकल स्टूडेंट को मिलेगा 25% रिजर्वेशन |
    'धर्म संसद' के मंच पर BJP नेता मनोज तिवारी, भक्ति और शक्ति के महत्व पर दिया जोर, Video |
    'विराट कोहली ने 3 साल तक मदद की...', कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी का बड़ा खुलासा |
    Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण में बनेगा धन योग! कन्या राशि वालों पर हो सकती है धनवर्षा |
    'मोटी थीं रेखा... इतनी सुंदर नहीं थीं', कैसे आया बदलाव? बनीं नजाकत-अदाओं की मूरत, जीजा ने किया खुलासा
    Advertisement