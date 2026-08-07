360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार, जुलाई में हुई बंपर सेल

छोटी कारों की सेल बढ़ रही है. कारों की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत से लोगों ने छोटी कारें खरीदनी शुरू कर दी है. यही वजह है कि टाटा टियागो और मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 जैसी कारों की सेल तेजी से बढ़ी है. अगर आप बेहतर सेफ्टी वाली एक छोटी कार चाहते हैं, तो टाटा टियागो फेसलिफ्ट (Tata Tiago Facelift) अच्छा ऑप्शन है.

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ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल विकल्पों में आती है. टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट में कई फीचर्स को जोड़ा है, जिसके बाद ये कार एक बेहतर पैकेज बन जाती है. जुलाई में इस कार की सेल अच्छी हुई है. पिछले साल के मुकाबले टियागो की सेल 33 फीसदी बढ़ी है.

जुलाई 2026 में टाटा ने इस छोटी कार की 7,429 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल जुलाई में टाटा की इस कार की 5,575 यूनिट्स बिकी थीं. ये टाटा की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. आइए जानते हैं टाटा टियागो फेसलिफ्ट की खास बातें.

कितनी है कीमत?

Tata Tiago Facelift की कीमत 4.69 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का टॉप मॉडल 7,29,990 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. सीएनजी वेरिएंट की बात करें, तो इसकी कीमत 5,79,990 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होकर 7,99,990 रुपये तक जाती है.

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टाटा की इस कार में 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 86 एचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. सीएनजी अवतार की बात करें, तो ये कार फैक्टरी फिटेड ट्विन सिलेंडर सेटअप के साथ आती है.

सीएनजी अवतार में कार 75.5 एचपी की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ये कार 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन में आती है. इस कार को आप सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक में खरीद सकते हैं. इसमें सेगमेंट फर्स्ट पैडल शिफ्टर दिए गए हैं.

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क्या है कार में खास?

टाटा की इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. ये कार 360 डिग्री कैमरे वाली सबसे सस्ती कार है. ये फीचर टियागो के क्रिएटिव वेरिएंट में मिलता है, जिसकी कीमत 6,99,990 रुपये एकस शोरूम है. ये कार 10.25 इंच की टचस्क्रीन के साथ आती है, जो ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है.

टियागो फेसलिफ्ट की बात करें, तो पेट्रोल वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 20.09 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं सीएनजी में ये कार 26.49 से 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है. वैसे टियागो ईवी अवतार में भी आती है.

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