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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून बनाना पूरी तरह आंतरिक मामला है.

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FCRA कानून पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है. (फोटो-X/Randhir Jaiswal)
FCRA कानून पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है. (फोटो-X/Randhir Jaiswal)

विदेश मंत्रालय MEA ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की आलोचना पर कड़ा रुख अपनाया है. मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कानून बनाना भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है. भारत ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के कड़े कानून मौजूद हैं. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें.

'FCRA बिल आंतरिक मामला, अमेरिका भी कंट्रोल करता है विदेश फंडिंग', विदेशी बयानबाजी पर भारत की दो टूक

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून बनाना पूरी तरह आंतरिक मामला है. भारत ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के कड़े कानून मौजूद हैं.

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