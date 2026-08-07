Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

विदेश मंत्रालय MEA ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की आलोचना पर कड़ा रुख अपनाया है. मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कानून बनाना भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है. भारत ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के कड़े कानून मौजूद हैं. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें.

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'FCRA बिल आंतरिक मामला, अमेरिका भी कंट्रोल करता है विदेश फंडिंग', विदेशी बयानबाजी पर भारत की दो टूक

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून बनाना पूरी तरह आंतरिक मामला है. भारत ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के कड़े कानून मौजूद हैं.

पाकिस्तान-तुर्किए-सऊदी की बड़ी डिफेंस डील, हमला हुआ तो तीनों करेंगे पलटवार

तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने शुक्रवार को एक 'जॉइंट डिफेंस डील' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत तीनों में से किसी भी देश पर हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. हालांकि, इस समझौते के तहत हर देश की क्या जिम्मेदारियां होंगी और इसका मिडिल-ईस्ट में जारी संकट पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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डाटा प्रोटेक्शन बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अगले महीने होगी

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और DPDP रूल्स के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी. वकील प्रशांत भूषण का आरोप है कि एक्ट के जरिए नागरिकों का जरूरी पब्लिक मुद्दों के बारे में जानकारी पाना वैधानिक अधिकार है, जबकि इसके तहत, ऑफिसर पर क्या आरोप है जैसी जानकारी भी नहीं मिलेगी.

10 और 11 अगस्त को हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मंडी-कुल्लू-कांगड़ा में खतरे की घंटी

मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा.

EMI नहीं भरी तो भी मनमानी नहीं! RBI ने बदले लोन रिकवरी के नियम, जानें अपने अधिकार

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत लोन रिकवरी के लिए उधारकर्ता को धमकी देने, उसके साथ गाली-गलौज करने, लगातार कॉल, सोशल मीडिया पर बदनामी और परिवार या सहकर्मियों को परेशान करने पर रोक होगी.

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यूपी चुनाव से पहले जयंत को लगा बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया RLD से इस्तीफा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले डॉ. रामाशीष राय ने आरएलडी के UP अध्यक्ष पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है. हालांकि, इस इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

काम-काज जीरो, हंगामा फुल ऑन! लोकसभा-राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के शोर-शराबे और नारेबाजी के कारण शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

पाकिस्तानी क्रिकेटर हमजा नजर पर 2 साल का बैन, PCB ने ल‍िया बड़ा एक्शन, VISA व‍िवाद से बखेड़ा

PCB ने ऑलराउंडर हमजा नजर पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सभी तरह की क्रिकेट से दो साल के लिए निलंबित कर दिया है. PCB ने वीजा आवेदन के दौरान भ्रामक और अधूरी जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हमजा नजर हाल के समय में पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे.

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रिटायरमेंट के बाद अब यूरोप में क्रिकेट खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, इस टीम ने बनाया मार्की प्लेयर

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट के बाद अब विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं. क्रिकबज के मुताबिक रहाणे पहली बार आयोजित होने वाली यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में खेलेने जा रहे हैं. एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने उन्हें टूर्नामेंट के उद्घाटन सीजन के लिए अपना मार्की प्लेयर बनाया है.

भारत से भिड़ने से पहले श्रीलंका को डबल झटका... कुसल मेंडिस टेस्ट सीरीज से बाहर, ये धुरंधर भी चोटिल

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचो की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज़ 15 अगस्त से शुरू हो रही है. इस टेस्ट सीरीज़ से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बल्लेबाज़ कुसल मेंडिस पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. वहीं सलामी बल्लेबाज़ पथुम निसंका पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे. निसंका दूसरे टेस्ट तक फिट होंगे या नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है.

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