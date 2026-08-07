'पति की हत्या को सड़क हादसे जैसे दिखाना', पत्नी और प्रेमी की WhatsApp, Instagram Chat से खुलासा

तेलंगाना के खम्मम से पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. महबूबाबाद जिले के डोर्नाकल मंडल के चिलाकोडू गांव निवासी गाडे राजेश्वर राव ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और उसके प्रेमी ने उनकी हत्या की साजिश रची. उनका दावा है कि पत्नी के मोबाइल फोन में मिले WhatsApp और Instagram चैट से इस साजिश का पता चला. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, गाडे राजेश्वर राव की शादी साल 2016 में सूर्यापेट जिले के मोटे मंडल के राघवापुरम गांव की रहने वाली भवानी से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. राजेश्वर राव खम्मम के एक निजी अस्पताल में काम करते हैं और परिवार के साथ रह रहे थे.

राजेश्वर राव का आरोप है कि उनकी पत्नी भवानी का सैदुलु नाम के एक कूरियर डिलीवरी करने वाले युवक के साथ अवैध संबंध था. उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को वह दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को एक शख्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा. यहीं से उन्हें पत्नी के अवैध संबंध का पता चला.

राजेश्वर राव के अनुसार, अगले दिन 28 जुलाई को चिलाकोडू गांव में बड़ों की मौजूदगी में पंचायत हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत के बाद जब वह अपने बड़े भाई को पास के गांव से लाने जा रहे थे, तब सैदुलु उनका पीछा कर रहा था. हालांकि वह वहां से सुरक्षित निकल गए.

Advertisement

स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस के पास पहुंचा पति

राजेश्वर राव ने बताया कि बाद में उन्होंने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन देखा. उनका दावा है कि फोन में WhatsApp और Instagram पर ऐसे चैट मिले, जिनमें उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी. उन्होंने इन चैट के स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लिए.

शिकायत के मुताबिक, भवानी ने सैदुलु को मैसेज भेजकर लिखा कि मेरे पति को सड़क हादसे में मार दो, नहीं तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी. राजेश्वर राव का आरोप है कि चैट में यह भी लिखा गया था कि हत्या घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की जाए और उसे सड़क दुर्घटना जैसा दिखाया जाए.

राजेश्वर राव ने बताया कि उन्होंने 1 अगस्त को डोर्नाकल पुलिस थाने में शिकायत दी. शिकायत में उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और पत्नी तथा उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की और आगे की जांच के लिए मामला खम्मम ग्रामीण पुलिस थाने को भेज दिया.

राजेश्वर राव का कहना है कि शिकायत देने के बाद भी मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि जान का खतरा बताने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद वह गुरुवार को फिर खम्मम ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे और एक नई शिकायत देकर सुरक्षा तथा जल्द कानूनी कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

खम्मम ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर ने पुष्टि की कि शिकायत मिल गई है. उन्होंने कहा कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है.



---- समाप्त ----