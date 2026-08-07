होटल बुकिंग से खाना ऑर्डर करने तक… Google Maps अब सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा, आ गए हैं नए फीचर्स

अगर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल सिर्फ रास्ता देखने के लिए करते हैं, तो जल्द ही आपका एक्सपीरिएंस पूरी तरह बदलने वाला है. Google ने अपने AI फीचर Ask Maps को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब यह सिर्फ किसी जगह का पता नहीं बताएगा, बल्कि आपके लिए खाना ऑर्डर करने, होटल ढूंढने, ट्रिप प्लान करने और आपकी पसंद के हिसाब से सुझाव देने जैसे कई काम भी करेगा. यानी Google Maps अब धीरे-धीरे एक AI एजेंट बनता जा रहा है.

और पढ़ें

गूगल के मुताबिक Ask Maps अब Gemini AI की मदद से आपके सवालों को इंसानों की तरह समझेगा. मान लीजिए आप कहें, रास्ते में ऐसा रेस्टोरेंट बताओ जहां जल्दी खाना मिल जाए और वेज ऑप्शन भी हो. Ask Maps सिर्फ रेस्टोरेंट की लिस्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि आपकी पसंद के हिसाब से विकल्प चुनेगा और जरूरत पड़ने पर खाना ऑर्डर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा. फिलहाल यह फीचर स्कॉयर और टोस्ट जैसे पार्टनर प्लेटफॉर्म के साथ काम करेगा, जबकि आगे Uber Eats का भी सपोर्ट आने वाला है. अंतिम पेमेंट यूजर को ही करनी होगी.

गूगल मैप्स अब होटल खोजने में भी पहले से ज्यादा मदद करेगा. अगर आप पूछते हैं कि एयरपोर्ट के पास ऐसा होटल बताओ जो सस्ता हो, जिम भी हो और अच्छे रेस्टोरेंट के करीब हो, तो AI इन्हीं शर्तों के हिसाब से होटल खोजकर देगा. इसके बाद आप होटल की वेबसाइट या बुकिंग पार्टनर के जरिए कमरा बुक कर सकेंगे.

Advertisement

इस अपडेट का एक और बड़ा हिस्सा पर्सनल इंटेलिजेंस है. अगर आप परमिशन देते हैं, तो Ask Maps आपके जीमेल और आगे चलकर Google Calendar की जानकारी का इस्तेमाल कर सकेगा. उदाहरण के लिए अगर आपके जीमेल में फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग या किसी इवेंट का ईमेल मौजूद है, तो Ask Maps उसी के हिसाब से आपको रास्ते, घूमने की जगह, खाने के विकल्प और समय से जुड़े सुझाव देगा. गूगल का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल है और डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा.

गूगल ने इसमें एक और बदलाव किया है. अब Ask Maps आपकी पुरानी बातचीत भी याद रख सकेगा. अगर आपने पहले किसी ट्रिप की प्लानिंग शुरू की थी और बाद में दोबारा ऐप खोलते हैं, तो वहीं से बातचीत आगे बढ़ाई जा सकेगी. हर बार शुरुआत से जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नया फीचर आया है. गूगल मैप्स अब बस, ट्रेन, मेट्रो और फेरी जैसी सेवाओं की लाइव जानकारी दिखाएगा. अगर कहीं देरी हो रही है या रूट बदल गया है, तो इसकी जानकारी भी ऐप में मिलेगी.

भारत के यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है. गूगल ने बताया है कि Ask Maps अब हिंदी भाषा को भी सपोर्ट करेगा. यानी अब यूजर हिंदी में सवाल पूछकर भी जगह, होटल, रेस्टोरेंट या यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे. यह फीचर भारत में फेज वाइज रोल आउट किया जा रहा है.

---- समाप्त ----