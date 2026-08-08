Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी. वहीं, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 इलाके को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में शामिल किया. इन खबरों के अलावा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.512 बिलियन डॉलर बढ़कर 692.866 बिलियन डॉलर हो गया. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें.

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'भटक रहा हूं...', क्रिकेटर ऋषभ पंत ने देर रात लगाई उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से गुहार, कर दी ये बड़ी ड‍िमांड



Rishabh Pant ने उत्तराखंड में घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है. Rishabh Pant ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन खरीदने की कोशिश में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आज तक के अनुसार, उन्होंने सीएम धामी से ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया में मदद और क्लेयरिटी की अपील की.

भारत ने चीन को दिखाया आईना, आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के 27 इलाके



भारत ने शुक्रवार को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर अरुणाचल प्रदेश के सत्ताईस अहम स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से दर्ज और चिह्नित कर लिया है. यह कदम अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उठाया गया है. आज तक के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य इन जगहों की सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम जनता के बीच इनकी जानकारी को बढ़ाना है.

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भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़कर ₹66 लाख करोड़ के पार, गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा



भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई. 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिज़र्व 10.512 बिलियन डॉलर बढ़कर 692.866 बिलियन डॉलर हो गया. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पिछले सप्ताह भी रिज़र्व 6.118 बिलियन डॉलर बढ़ा था. आज तक के अनुसार, हालिया बढ़ोतरी के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार इस साल के रिकॉर्ड 728.494 बिलियन डॉलर से नीचे है.

दिल्ली कैबिनेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मिली मंजूरी, लोकल स्टूडेंट को मिलेगा 25% रिजर्वेशन



दिल्ली सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल का मकसद निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक सही कानूनी ढांचा तैयार करना है. सभी विश्वविद्यालयों को UGC और अन्य संस्थाओं के मानकों का पालन करना होगा. आज तक के अनुसार, साथ ही ये यूनिवर्सिटी यूनिटरी मॉडल पर काम करेंगे, यानी किसी अन्य कॉलेज को एफ्लिएशन नहीं दे सकेंगे.

8 फीट 10 इंच के बाल... भारत की रेनू धरीवाल का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज



उत्तराखंड के हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेनू धरियाल ने देश का नाम रोशन किया है. उनके नाम दुनिया में सबसे लंबे बालों का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' ने उनके इस मुकाम को अपने रिकॉर्ड संग्रह में जगह दी है. आज तक के अनुसार, रेनू धरियाल के बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 10 इंच मापी गई है.

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राजस्थान मौसम अपडेट: 8 से 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट



राजस्थान में अगले तीन दिनों तक कई हिस्सों में तेज़ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 8 अगस्त को जयपुर और भरतपुर समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 8 से 10 अगस्त तक कई संभागों में मध्यम से तेज़ बारिश की प्रबल संभावना है. आज तक के अनुसार, 15 अगस्त के बाद बारिश में कमी आ सकती है.

Meta के एल्गोरिदम पर सरकार सख्त, प्रोपेगेंडा और डीपफेक कंटेंट पर मांगा सुधार का रोडमैप



भारत सरकार ने Meta कंपनी को प्रोपेगेंडा, भ्रामक जानकारियों और अवैध कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए कॉम्प्लायंस रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया है. मेटा ने अपने एल्गोरिदम सिस्टम में खामियां मानी हैं. आज तक के अनुसार, सरकार ने मेटा से सिस्टम में सख़्त बदलाव और डाटा लोकलाइजेशन नियमों के पालन के साथ आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने की व्यवस्था बनाने को कहा है.

परिसीमन बिल पर सियासी हलचल के बीच पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे



महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने की कवायद तेज हो गई है. शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस बैठक में महाराष्ट्र के विकास पर चर्चा हुई, लेकिन इसे ज़रूरी आंकड़े जुटाने की कोशिश माना जा रहा है. आज तक के अनुसार, सरकार इन बिलों को लेकर सभी दलों से बात कर रही है.

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छत्तीसगढ़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, राजनांदगांव में EMC 2.0 को मिली मंजूरी



भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है. इसे राज्य को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. आज तक के अनुसार, परियोजना से 3,000 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 9,000 युवाओं के लिरोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

अब खराब मौसम में भी होगी हेलिकॉप्टर की सेफ लैंडिंग, HAL ने लगाया नया नेविगेशन सिस्टम



बेंगलुरु स्थित HAL एयरपोर्ट ने भारतीय विमानन इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है. यहां देश का पहला आरएनपी कैट एच हेलीकॉप्टर अप्रोच सिस्टम शुरू किया गया है. सैटेलाइट आधारित यह सटीक नेविगेशन प्रणाली खास तौर पर हेलीकॉप्टरों के लिए बनाई गई है. इस सिस्टम को डीजीसीए ने मंज़ूरी दी. आज तक के अनुसार, इससे हेलीकॉप्टरों की हर मौसम में सुरक्षित लैंडिंग संभव होगी.



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