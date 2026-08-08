भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों श्रीलंका दौरे पर हैं. वह टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं, जबकि वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. इसी बीच पंत का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास मदद की गुहार लगाई है.

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पंत ने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात 12:46 बजे एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए लंबा पोस्ट लिखा. इसमें उन्होंने उत्तराखंड में अपना बेस बनाने और अपना घर बनाने की इच्छा जाहिर की. पंत ने कहा कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन जमीन खरीदने की कोशिश में उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में सीएम धामी का भी र‍िएक्शन आ गया है.

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दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहता हूं:पंत

ऋषभ पंत ने अपने पोस्ट में लिखा कि लंबे समय से वह उत्तराखंड में जमीन खरीदकर अपना बेस दिल्ली से यहां शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड से स्थानीय तौर पर जुड़े हुए हैं और अपने राज्य से बेहद प्यार करते हैं.

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पंत के मुताबिक, उन्हें ऐसी बड़ी और सुविधाजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जहां वह रह सकें. उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने के प्रोसेस में मदद करने की अपील की. पंत ने लिखा कि जमीन हासिल करने को लेकर पिछले कुछ समय से स्थिति उनके लिए काफी मुश्किल हो गई है और प्रोसेस में क्लेयर‍िटी की भी कमी महसूस हो रही है.

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3 साल से जमीन का इंतजार कर रहा हूं:पंत

ऋषभ पंत ने दावा किया कि वह पिछले तीन साल से जमीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को देखने और उनकी मदद करने की अपील की.

पंत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को प्रमोट करने के दौरान जो कुछ जमीन से जुड़ी उम्मीदें या बातें थीं, वह उन्हें भी याद कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वह अब उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं और अपने राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं.

@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

पहाड़ी लोगों के बीच लौटना चाहता हूं, पंत ने ऐसा क्यों कहा?

पंत ने अपने संदेश में उत्तराखंड से अपने जुड़ाव को भी जाहिर किया. उन्होंने कहा कि वह अपने मूल स्थान पर वापस लौटना चाहते हैं और अपने 'पहाड़ी लोगों' के बीच रहना चाहते हैं.

A gift would be lovey for representation out states at the highest level internationally stages but if you allow me I wanna buy it fromGovernment and on there rates at least I can have my first house built in my own state and our state please be helpful. Seriously didn’t know… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

उन्होंने लिखा कि वह उत्तराखंड के लिए कुछ करना और राज्य के आसपास निर्माण और विकास में योगदान देना चाहते हैं. इसी वजह से वह अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करने की इच्छा रखते हैं.

सरकारी जमीन खरीदने का भी दिया सुझाव

ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री के सामने एक और विकल्प रखा. उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति देती है तो वह उसे सरकार से तय सरकारी दर पर खरीदने के लिए भी तैयार हैं.

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पंत ने इसे अपने लिए उत्तराखंड में पहला घर बनाने का मौका बताया. उनका कहना था कि अगर सरकार की तरफ से इस मामले में मदद मिलती है तो वह अपने ही राज्य में अपना पहला घर बना सकेंगे.

पंत ने मुख्यमंत्री धामी से इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने की अपील करते हुए पूछा कि इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस काम को किस तरह पूरा किया जाए.

उत्तराखंड से पंत का पुराना जुड़ाव

ऋषभ पंत का उत्तराखंड से खास जुड़ाव रहा है. उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड से है और पंत कई मौकों पर राज्य के प्रति अपना लगाव जाहिर कर चुके हैं. अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद मांगी है.

सीएम धामी का भी आया र‍िएक्शन

हालांकि बाद में इस पर सीएम धामी का भी र‍िएक्शन आया और उन्होंने जरूरी मदद की बात कही. उन्होंने अपने पोस्ट में ल‍िखा- प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं, आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है, अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है.

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प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।



आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026

पंत इस समय भारतीय टेस्ट टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

अब देखना होगा कि ऋषभ पंत की इस अपील पर उत्तराखंड सरकार की ओर से क्या जवाब आता है और क्या उन्हें अपने गृह राज्य में जमीन खरीदकर अपना घर बनाने में मदद मिल पाती है. हालांकि, पंत के इस पोस्ट पर कई फैन्स कई फनी कमेंट कर रहे हैं.

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