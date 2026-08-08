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10 महीने में 50 मुलाकात... भाई अबान की मौत से टूटा अली, छोड़ा खाना-पीना

माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत की खबर सुनकर झांसी जेल में बंद उसका भाई अली अहमद फूट-फूटकर रोने लगा. जेल सूत्रों के मुताबिक अली ने दोपहर और शाम का खाना नहीं खाया और रातभर सिसकियां लेते हुए करवटें बदलता रहा.

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अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक. (Photo: ITG)
अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक. (Photo: ITG)

अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत की खबर ने झांसी जेल में बंद उसके भाई अली अहमद को अंदर तक झकझोर दिया. जेल सूत्रों के मुताबिक अबान की मौत की सूचना मिलते ही अली फूट-फूटकर रोने लगा. जेलकर्मियों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके.

बताया जा रहा है कि अली ने हादसे की खबर मिलने के बाद दोपहर का खाना नहीं खाया. शाम को भी जब उसकी बैरक में खाना पहुंचाया गया तो उसने खाने से इनकार कर दिया. जेल सूत्रों के अनुसार, अली पूरी तरह गुमसुम रहा और रातभर सिसकियां लेते हुए करवटें बदलता रहा.

10 महीने में करीब 50 बार भाई से मिलने आया अबान
अली और अबान के बीच कुछ ज्यादा ही जुड़ाव था. अक्टूबर 2025 में अली को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था. इसके बाद अबान लगातार अपने भाई से मिलने झांसी आता रहा. जेल सूत्रों के मुताबिक करीब 10 महीने के दौरान अबान लगभग 50 बार अली से मुलाकात कर चुका था.

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अली और उमर. (File Photo: ITG)
अबान के जनाजे में शामिल होंगे अली-उमर, कड़ी सुरक्षा में पहुंचेंगे प्रयागराज

बीते रोज भी अबान अपने दोस्तों के साथ क्रेटा कार से अली से मिलने झांसी आ रहा था. इसी दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई. वहीं कार में सवार जैद, उमर और अहजान घायल हो गए.

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भाई की मौत की खबर सुनते ही टूट गया अली
हादसे के बाद पुलिस ने अबान के परिजनों को सूचना दी. वहीं झांसी जेल में बंद अली अहमद को भी उसके भाई की मौत की जानकारी दी गई. खबर सुनते ही अली सदमे में चला गया और रोने लगा. जेलकर्मियों ने उसे काफी देर तक समझाया और ढांढस बंधाया, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाया.

अबान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं, अली और उसके भाई उमर को अब अबान के जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए पैरोल पर प्रयागराज लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है. बताया जाता है कि अली और उमर दोनों आज रात 8 बजे तक प्रयागराज पहुंचेंगे. 

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