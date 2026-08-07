scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत ने चीन को दिखाया आईना, आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के 27 इलाके

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर दर्ज कर चीन की बार-बार की गई नापाक हरकतों का कड़ा जवाब दिया है. यह कदम अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से उठाया गया है ताकि इन स्थानों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सके और आम जनता में जागरूकता बढ़े.

Advertisement
X
आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के 27 इलाके शामिल किए गए हैं. (फाइल फोटो-ITG)
आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के 27 इलाके शामिल किए गए हैं. (फाइल फोटो-ITG)

भारत सरकार ने चीन की बार-बार की जाने वाली नापाक हरकतों और अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों का कड़ा जवाब दिया है. भारत ने शुक्रवार को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर अरुणाचल प्रदेश के 27 अहम स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से दर्ज और चिह्नित कर लिया है.

यह कदम अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उठाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य इन जगहों की सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम जनता के बीच इनकी जानकारी को बढ़ाना है.

गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल सत्ताईस (27) स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को उनके मानक नामों के साथ चिह्नित किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Hardeep Singh Puri
LPG इंपोर्ट पर मजबूत हुई भारत-US पाटर्नरशिप, केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान
MEA on America's Claim on FCRA Bill
'FCRA बिल हमारा आंतरिक मामला', US के बयान पर भारत की दो टूक
PM मोदी के विदेशी दौरे: सरकार ने किया खर्च पर खुलासा
अमीर लोग कैसे बना रहे हैं पैसा?
दौलत बढ़ी तो रियल एस्टेट पर भरोसा, अमीर क्यों लगा रहे हैं यहां पैसा
Netflix's Co-CEO Ted Sarandos meet Prime Minister Narendra Modi
भारत बनेगा ग्लोबल कंटेंट हब! Netflix ने PM मोदी के साथ शेयर किया प्लान

बयान में आगे कहा गया कि सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर इन जगहों को औपचारिक रूप से दर्ज करने का उद्देश्य इनकी सटीक पहचान आसान बनाना और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है.

चीन की हरकतों को भारत का करारा जवाब

गौरतलब है चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश (जिसे बीजिंग 'जांगनान' कहता है) के स्थानों के तथाकथित 'मानक नाम' जारी करने की ओछी हरकतें करता रहता है. भारत ने हमेशा से चीन के ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिज किया है और साफ कहा है कि इससे राज्य पर भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता.

Advertisement

भारत ने चीन के इस नाम बदलने के खेल को व्यर्थ और बेतुका करार देते हुए दो टूक कहा है कि इससे यह अटल सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा.

इन 27 अहम स्थानों को किया गया दर्ज

सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर जिन खास और रणनीतिक जगहों को शामिल किया गया है, उनमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर स्थित लोंगजू भी है, जो 1959 में भारत-चीन सीमा विवाद का सबसे पहला बड़ा केंद्र बना था और इसके पास का माजा गांव भी इसमें शामिल है. इसके अलावा द्जोध ला, रिजा ला और पुकुर ला जैसे बेहद अहम ऊंचे दर्रे, और 1962 की लड़ाई की पहली लड़ाइयों का गवाह रहा थाग ला भी नक्शे पर दर्ज कर दिए गए हैं. 

चांगलांग जिले का जयरामपुर भी इस लिस्ट में है जो पूर्वी अरुणाचल और म्यांमार बॉर्डर की तरफ सैनिकों के आने-जाने के लिए एक बड़ा और जरूरी लॉजिस्टिक्स सेंटर है. इन सबके साथ ही तवांग रोड पर 1962 के अमर शहीद जसवंत सिंह रावत की याद में बना जसवंत गढ़, शंभू सरोवर नाम की ऊंची झील, शेर-ए-थापा मेमोरियल और बारा कुंदन, छोटा कुंदन, धान बाड़ी, प्रीतनगर, तेरतनगर, रामनगर, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा, कामलांग नगर और बुद्धमंदिर जैसे तमाम गांव और इलाके भी आधिकारिक नक्शे पर पूरी तरह औपचारिक रूप से चिह्नित कर दिए गए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चीन ने दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा भारत रेंज में

चीन के नापाक मंसूबे और भारत का रुख

भारत का मानना है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र को काल्पनिक नाम देने के ये सारे प्रयास केवल बेबुनियाद नैरेटिव गढ़ने के लिए हैं. इनसे जमीनी हकीकत को नहीं बदला जा सकता. भारत ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं.

गौरतलब है कि चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की थी. इसके बाद 2021 में 15 स्थानों और 2023 में 11 नामों की सूची जारी की गई थी. भारत ने हमेशा यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक अभिन्न अंग है और चीन द्वारा उठाए गए प्रशासनिक या नक्शे से जुड़े ऐसे कदम भारत की कानूनी और क्षेत्रीय स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: भारत चीन से युद्ध करना चाहता है तो कर ले, होगी हार, सीमा विवाद पर बोला चीनी मीडिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'धर्म संसद' के मंच पर 'मुस्कुराके मंडली', अनोखी वेशभूषा से जीता दर्शकों का दिल, दिया ये संदेश |
    सोशल मीडिया पर वायरल 'News' नाम, उम्मीदवार ने तोड़ी चुप्पी |
    छत्तीसगढ़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, राजनांदगांव में EMC 2.0 को मिली मंजूरी |
    8 फीट 10 इंच के बाल... भारत की रेनू धरीवाल का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज |
    शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया और लूट लिए 10 लाख के गहने... ऐसे खुला राज |
    बेटे की जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई मां, हिम्मत से दी मौत को शिकस्त |
    रांची में छात्रों की आवाज 'शहनाई' से सुनेगी सरकार? देखें ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण |
    एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की बहन को जान से मारने की धमकी, अनजान शख्स ने भेजा ऑडियो |
    क्या सिर्फ ज्यादा बारिश से आती है बाढ़? मौसम वैज्ञानिक ने बताया बदलते मानसून और क्लाइमेट चेंज का असर |
    'रातोरात बिक्री बंद करने से होगा नुकसान', FSSAI के नियमों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची Old Monk
    Advertisement