पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों का फूल-मालाओं से हुआ ग्रैंड वेलकम, निकाला रोड शो

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंकने के आरोपी हैप्पी शर्मा और सुमित गिरि का उनके गांव में फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया. बुलंदशहर से नैथला हसनपुर गांव तक दोनों का खुली जीप में रोड शो निकाला गया. इस दौरान डीजे भी बजाया गया.

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इस पूरे मामले के बाद पहली बार हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी बुलंदशहर पहुंचे थे. यहां उनके स्वागत के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए थे. उन्होंने फूलों की माला पहनाकर दोनों का जोरदार स्वागत किया.

दरअसल, कुछ दिन पहले पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जूता फेंका गया था. पुलिस ने आरोपी सुमित गिरि को मौके से ही पकड़ लिया था, जबकि हैप्पी शर्मा वहां से भाग गया था. दोनों के खिलाफ दिल्ली में BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस को मौके से एक चाकू भी सौंपा गया था.

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हैप्पी शर्मा ने दावा किया था कि वे बिना हथियार के वहां पहुंचे थे और सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर गए थे. उनका कहना है कि वे पप्पू यादव से कुछ सवाल पूछने गए थे. जबकि पप्पू यादव के मीडिया सलाहकार की शिकायत पर दिल्ली में BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव पर हमला करने की पहले से प्लानिंग की गई थी.

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वहीं, हैप्पी शर्मा ने अपने बचाव में कहा था कि उनका मकसद सिर्फ सांसद से सवाल पूछना था. उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते थे कि पप्पू यादव सनातन और हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं और भगवा कपड़े व भगवान राम की तस्वीर जमीन पर क्यों रखी गई. उन्होंने यह भी कहा कि उनके सवाल पूछते ही पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और जूता किसने फेंका, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

बुलंदशहर में इस तरह आरोपियों का स्वागत किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है".

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