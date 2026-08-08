'आप उत्तराखंड के गौरव', ऋषभ पंत की गुहार पर CM पुष्कर सिंह धामी का एक्शन, बोले- हरसंभव सहयोग मिलेगा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत की उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जवाब आ गया है. पंत ने शुक्रवार देर रात सीएम धामी को टैग करते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा था और उत्तराखंड में जमीन खरीदने में मदद की गुहार लगाई थी. अब मुख्यमंत्री ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने की बात कही है.

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सीएम धामी ने शनिवार को एक्स पर पंत के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को इस विषय में निर्देशित किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकारी जल्द ही पंत से संपर्क करेंगे और नियमानुसार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे.

प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।



आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026

ऋषभ पंत के पोस्ट पर CM धामी ने क्या ल‍िखा?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जवाब में ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा- प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं. आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है.

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धामी ने आगे कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का प्रेम और उत्तराखंड वापस आकर योगदान देने की भावना बेहद सराहनीय है.

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मुख्यमंत्री ने पंत की ओर से उठाए गए जमीन से जुड़े मुद्दे पर सीधे कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं. ये अधिकारी जल्द ही पंत से संपर्क करेंगे और नियमों के मुताबिक हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे.

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3 साल से जमीन की तलाश में हैं पंत

दरअसल, ऋषभ पंत ने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात 12:46 बजे सीएम धामी को टैग करते हुए एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया था. पंत ने बताया था कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं और इसके लिए पिछले काफी समय से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं.

पंत ने कहा था कि उन्हें उत्तराखंड में रहने के लिए ऐसी बड़ी और सुविधाजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जिसकी उन्हें तलाश है. उन्होंने जमीन खरीदने की प्रक्रिया में मदद की अपील करते हुए कहा था कि पिछले तीन साल से वह जमीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

पंत ने यह भी कहा था कि जमीन हासिल करने की प्रक्रिया उनके लिए एक ‘नाइटमेयर’ बन गई है और उन्हें इसमें स्पष्टता की कमी महसूस हो रही है.

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@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

A gift would be lovey for representation out states at the highest level internationally stages but if you allow me I wanna buy it fromGovernment and on there rates at least I can have my first house built in my own state and our state please be helpful. Seriously didn’t know… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

मुझे अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करना है: ऋषभ पंत

पंत ने अपने पोस्ट में उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह अपने राज्य से प्यार करते हैं और अब वापस अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं. पंत ने कहा कि वह अपने 'पहाड़ी लोगों' के बीच वापस जाना चाहते हैं. साथ ही, वह उत्तराखंड के विकास और राज्य के लिए कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं. उन्होंने बताया कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड में शिफ्ट करना चाहते हैं और वहीं अपना घर बनाना चाहते हैं.

सरकारी जमीन खरीदने की भी रखी थी बात

ऋषभ पंत ने अपनी अपील में एक और विकल्प भी सामने रखा था. उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति देती है तो वह उसे सरकार से तय सरकारी दर पर खरीदने के लिए तैयार हैं. पंत ने इसे अपने राज्य में अपना पहला घर बनाने के मौके के तौर पर देखा. उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की अपील करते हुए कहा था कि वह अपने ही राज्य में अपना घर बनाना चाहते हैं.

ऋषभ पंत इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं. वह टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं और टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

अब पंत की जमीन को लेकर की गई अपील पर सरकारी स्तर पर क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यह देखने वाली बात होगी. फिलहाल इतना साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी गुहार पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं.

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