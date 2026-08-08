scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिमाचल के चंबा में बड़ा हादसा, बस के खाई में गिरने से 7 की मौत और कई घायल

हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. बैरागढ़-चंबा मार्ग पर देवीकोठी के पास चालुज मोड़ पर लगभग 22 यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है.

Advertisement
X
हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर है. (Photo: ITG)
हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर है. (Photo: ITG)

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बैरागढ़-चंबा मार्ग पर देवीकोठी के पास चालुज मोड़ पर करीब 22 यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में सात लोगों की मौत की खबर है, जबकि अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

बस में चालक और परिचालक सहित करीब 22 लोग सवार थे. जैसे ही बस देवीकोठी के पास स्थित चालुज मोड़ पर पहुंची, अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी.


बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भी कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 64 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लैंडस्लाइड की 14 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Shimla Orange Alert on Heavy Rainfall
10-11 अगस्त को भारी बारिश, मंडी-कुल्लू-कांगड़ा में खतरे की घंटी
assam flood
असम की बाढ़ में अब भी घिरे हैं 1 लाख 68 हजार लोग, 14 जिलों का हाल बेहाल
Rain Alert
पहाड़ों में आफत की बारिश... हिमाचल-उत्तराखंड में सड़कें बंद, नदियां उफान पर
Siddu Recipe
पकौड़े-कचौड़ी जाएंगे भूल! जब घर पर बनाकर खाएंगे ये हिमाचली डिश
लगातार बारिश से हिमाचल बेहाल, 50 साल पुराना पुल गिरा

वहीं, शुक्रवार को उत्तराखंड के पौड़ी-देवप्रयाग मोटर रोड पर एक बोलेरो गाड़ी नियंत्रण खोकर 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिजनों को शोक संवेदनाएं भेजी.

बताया जा रहा है कि गाड़ी देवप्रयाग से पौड़ी जा रही थी. जैसे ही गाड़ी कुंडधार के पास पहुंची, ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे गहरी खाई में जा गिरी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Tawa Bread Roll Recipe: बिना डीप फ्राई किए तवे पर ऐसे बनाएं क्रिस्पी ब्रेड रोल, मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    मलाइका के वेकेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रहीं हैं |
    राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर, आयरिश टीम हुई पस्त |
    संभल में 137 बीघा जमीन कब्जामुक्त... तालाब-झील की जमीन पर उगाई थी फसल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर |
    अर्जुन कपूर संग डेटिंग पर पामेला सेरेना तोड़ी चुप्पी |
    10 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट कर रहीं मृणाल ठाकुर, रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी? |
    UP चुनाव की तैयारियां तेज! BJP ने नए जिला प्रभारियों का किया ऐलान |
    महिला से दोस्ती और भेज दिए डिफेंस सीक्रेट्स... हनीट्रैप में फंसा एयरफोर्स का विंग कमांडर |
    कांवड़ियों के रास्ते में खतरा बना हुआ था गुलदार, मुर्गे के चक्कर में पिंजरे में फंसा... अब जंगल में छोड़ा जाएगा |
    एयरपोर्ट पर गोविंदा और कोमल को साथ देख अफेयर की अटकलें तेज
    Advertisement