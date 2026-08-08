हिमाचल के चंबा में बड़ा हादसा, बस के खाई में गिरने से 7 की मौत और कई घायल

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बैरागढ़-चंबा मार्ग पर देवीकोठी के पास चालुज मोड़ पर करीब 22 यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में सात लोगों की मौत की खबर है, जबकि अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

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बस में चालक और परिचालक सहित करीब 22 लोग सवार थे. जैसे ही बस देवीकोठी के पास स्थित चालुज मोड़ पर पहुंची, अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी.



बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भी कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 64 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लैंडस्लाइड की 14 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

वहीं, शुक्रवार को उत्तराखंड के पौड़ी-देवप्रयाग मोटर रोड पर एक बोलेरो गाड़ी नियंत्रण खोकर 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

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जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिजनों को शोक संवेदनाएं भेजी.

बताया जा रहा है कि गाड़ी देवप्रयाग से पौड़ी जा रही थी. जैसे ही गाड़ी कुंडधार के पास पहुंची, ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे गहरी खाई में जा गिरी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

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