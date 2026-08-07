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8 फीट 10 इंच के बाल... भारत की रेनू धरीवाल का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज

उत्तराखंड की रेनू धरियाल ने 271.50 सेंटीमीटर लंबे बालों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उनके बालों की लंबाई 8 फीट 10 इंच है, जो एक सामान्य इंसान की ऊंचाई से भी अधिक है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उन्हें 'रैपुंजल' के नाम से बुला रहे हैं.

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भारत की रेनू धरीवाल का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है. (फोटो-X/ Guinness World Records)
भारत की रेनू धरीवाल का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है. (फोटो-X/ Guinness World Records)

उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेनू धरियाल ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है. उनके नाम दुनिया में सबसे लंबे बाल होने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. प्रतिष्ठित 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' ने उनके इस मुकाम को अपने रिकॉर्ड संग्रह में जगह दी है. रेनू के इन काले, घने और खूबसूरत बालों की कुल लंबाई 271.50 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 10 इंच मापी गई है.

आज के दौर में जहां बालों का झड़ना और समय से पहले सफेद होना आम समस्या बन गया है, वहीं रेनू धरीवाल के बालों की लंबाई किसी चमत्कार से कम नहीं है. 8 फीट 10 इंच लंबे बाल होना अपने आप में एक अजूबा है. उनकी यह लंबाई किसी सामान्य इंसान की ऊंचाई से भी काफी ज्यादा है. उनके इन रेशमी और खूबसूरत बालों को देखकर हर कोई हैरान है.  सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के बाद रेनू धरियाल ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना उनका एक बड़ा सपना रहा था, जिसे आज उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरा कर लिया है.

सोशल मीडिया पर रैपुंजल नाम से फेमस

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एक आम इंसान की लंबाई से भी ज्यादा लंबे बालों का होना अपने आप में एक किसी चमत्कार से कम नहीं है. इंटरनेट पर लोग उन्हें प्यार से 'रैपुंजल' (Rapunzel) के नाम से बुलाते हैं, जिसका जर्मन कथाओं में अर्थ 'परी' होता है।

सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इतने लंबे बालों को रोजाना संभालना और उनकी सेहत बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है. बालों को धोने से लेकर सुखाने और सुलझाने तक में घंटों की कड़ी मेहनत लगती होगी. इसके बावजूद रेनू ने जिस लगन और शालीनता के साथ अपने बालों को सहेजा है, वह वाकई तारीफ के काबिल है. उनके बालों की मजबूती और चमक इस बात का सबूत है कि वे इनकी कितनी परवाह करती हैं.

रेनू धरियाल की इस सफलता पर उनके परिवार, हल्द्वानीवासियों और पूरे देश में गर्व का माहौल है. सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं।.यह रिकॉर्ड न केवल रेनू के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और अनोखी खूबी से वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाते हैं.

यह भी पढ़ें: 30 सेकंड में 195 Kiss... डॉक्टर कपल ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, गिनीज में दर्ज हुआ नाम

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