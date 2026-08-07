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छत्तीसगढ़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, राजनांदगांव में EMC 2.0 को मिली मंजूरी

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है. इससे राज्य में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश होगा और लगभग 9000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 210.56 करोड़ रुपए की सहायता दी है.

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छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने परियोजना की जानकारी दी . (Photo: Facebook/vishnudeosai1)
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने परियोजना की जानकारी दी . (Photo: Facebook/vishnudeosai1)

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई रफ्तार देने के लिए एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.O) की स्थापना को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य को मिली ये स्वीकृति छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों की श्रेणी में लाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. इस परियोजना से राज्य में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का रास्ता खुलेगा.

इस प्रोजेक्ट से लगभग 9,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 432.08 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 210.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है.

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306 एकड़ में विकसित होगा EMC 2.O

इस प्रोजेक्ट का विकास छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) करेगा. लगभग 306 एकड़ में विकसित होने वाले इस क्लस्टर में रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, बिजली, पानी, वेयरहाउस और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि कंपनियां कम समय में प्रोडक्शन शुरू कर सकें.

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सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार प्रमुख कंपनियां पहले ही यहां निवेश में दिलचस्पी जता चुकी हैं. इससे ये संकेत मिलता है कि छत्तीसगढ़ तेजी से उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना सिर्फ एक औद्योगिक क्लस्टर नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला विकास इंजन साबित हो सकती है.

CM विष्णु देव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. उन्होंने कहा कि ये फैसला छत्तीसगढ़ में निवेश के बढ़ते विश्वास का सबूत है. उनके मुताबिक राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देगी, ताकि नए उद्योगों में रोजगार का ज्यादा से ज्यादा फायदा प्रदेश के युवाओं को मिल सके.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में पहली बनेंगी हेवी मशीनें... BEML लगाएगा मेगा प्लांट, 79.80 एकड़ लैंड अलॉट

'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को आगे बढ़ाने वाली ये परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को नई रफ्तार देगी. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है.

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