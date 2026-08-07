scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डाटा प्रोटेक्शन बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अगले महीने होगी

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डीपीडीपी रूल्स के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अगले महीने होगी.

Advertisement
X
केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा. (Photo: ITG)
केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा. (Photo: ITG)

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डीपीडीपी रूल्स के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी. केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से तीन हफ्ते का समय मांगा. 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि यह एक्ट आरटीआई में बदलाव करता है, जिसमें पब्लिक जानकारी के लिए पहले से सेफगार्ड थे वे सभी सेफगार्ड हटा दिए गए हैं, इससे अब पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो गया है. बहुत सारी जानकारी जिसके लिए आर्टिकल 19, 21 के तहत अधिकार दिए गए थे, अब बाहर कर दी गई है. 

वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि एक्ट के जरिए नागरिकों का जरूरी पब्लिक मुद्दों के बारे में जानकारी पाना एक वैधानिक अधिकार है, जबकि इस एक्ट के तहत, किसी ऑफिसर पर क्या आरोप है जैसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी, वेलफेयर स्कीम की डिटेल्स नहीं दी जाएंगी, राशन कार्ड की जानकारी यह कहकर नहीं दी जाएगी कि यह पर्सनल जानकारी है. 

सम्बंधित ख़बरें

महुआ मोइत्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस हो गई (Photo: PTI)
अंडों के डर पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी, महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज
The Supreme Court's latest decision effectively shuts the door on any further challenge to the acquittal of the Hinduja brothers in the Bofors case. (Credits: PTI)
SC ने बंद की बोफोर्स केस की फाइल, हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ याचिका खारिज
supreme court
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला... बढ़ जाएगी कार-बाइक की कीमत
तरुण तेजपाल दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद
supreme court
SC से आसाराम को राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'चिंता की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं...',ममता और उद्धव से बागी हुए सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग में बोले PM

जस्टिस बागची ने कहा कि RTI एक्ट, DPDP से कहीं ज़्यादा बड़े दायरे में काम करता है. हमें यह देखना होगा कि क्या ये दोनों कानून एक ही फील्ड में ठीक से काम कर रहे हैं, क्या डिजिटल डेटा और दूसरे तरह के डेटा के बीच सही क्लासिफिकेशन किया गया है. एक चीज जो हमें देखनी है, वह यह है कि क्या ऐसे क्लासिफिकेशन के लिए कोई समझने लायक क्राइटेरिया है और क्या पिछले कानून में कुछ शर्तों के साथ कुछ एक्सेस था और यहां कोई रोक है, क्या बाद वाला कानून पहले वाले कानून को प्रभावित कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पटना में एक बस ने मासूम को कुचला, भीड़ ने पुलिस की तीन गाड़ियों को फूंका |
    शेख हसीना पर 'जहरीली बयानबाजी' का आरोप, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भड़का बांग्लादेश |
    घर खरीदने से पहले चेक करें ये 6 डॉक्‍यूमेंट, वरना कमाई हो जाएगी साफ! |
    महाकाल मंदिर में कैसे रखा जाता है दान का हिसाब-किताब, पुजारियों ने बताया पूरा सिस्टम |
    पहली सैलरी से ही डालें बचत की आदत, जानें SIP, FD और RD में से कब क्या चुनें? |
    पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अपने संघर्ष के दिनों को किया याद |
    पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग-शंघाई भी भारत की अग्नि-4 की रेंज में |
    केक कटा... तालियां बजीं... फिर बिगड़ने लगी तबीयत! नैनीताल में बर्थडे मनाने पहुंचा था गाजियाबाद का परिवार |
    CM सोरेन से बात करने के लिए छात्रों ने फाइनल किए 7 नाम, रांची में आंदोलन जारी |
    Kanwar Yatra में दिखा भक्ति का अनोखा रूप, 800 किमी पैदल चला शिवभक्त!
    Advertisement