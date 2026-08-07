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How To Dry Shoes In Rain: दिल्ली-NCR की झमाझम बारिश में भीग गए जूते? हीटर नहीं, इन 5 ट्रिक्स से एक रात में सुखाएं

How To Dry Shoes In Rain: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश के बीच भीगे जूतों को सुखाने की टेंशन हर किसी को हो रही होगी. अगर आप भी परेशान हैं, तो बिल्कुल ना हों. हीटर या ब्लोअर से जूते खराब करने के बजाय अपनाएं अखबार, पंखे और सिलिका जेल के आसान हैक्स, जिससे जूते 1 रात में बिना किसी नुकसान के पूरी तरह सूख जाएंगे.

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बारिश में जूते सुखाने के लिए अखबार आपके काम आ सकते हैं. (Photo: ITG)
बारिश में जूते सुखाने के लिए अखबार आपके काम आ सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Dry Shoes In Rain: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है. तेज बारिश के बाद भी लोगों को ऑफिस और जरूर काम से घर के बाहर निकलना ही पड़ा. ऐसे में वो रेनकोट से लेकर छाता तक लेकर चलते हैं, लेकिन इसके बाद भी तेज बारिश के चलते हैं. लेकिन एक चीज ऐसी है, जिसे ना बारिश में छाता बचा पाता है और ना ही रेनकोट, वो है जूते. बरसात के मौसम में घर से निकलते समय सबसे ज्यादा टेंशन कपड़ों की नहीं, जूतों की होती है.

सड़क पर पानी और कीचड़ की वजह से जूते पूरी तरह भीग जाते हैं. परेशानी तब बढ़ जाती है जब अगले दिन सुबह ऑफिस, कॉलेज या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो और आपको वही जूते पहनने हों. गीले जूतों को रातभर कमरे में रखने पर उनमें नमी और बदबू बनी रह सकती है. ऐसे में बहुत से लोग जूतों को जल्दी सुखाने के लिए तेज धूप, हीटर या ब्लोअर का सहारा लेते हैं. लेकिन ज्यादा गर्मी जूतों के कपड़े, गोंद और शेप को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आप भी बरसात में गीले जूते सुखाने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, तो अब टेंशन छोड़ दें. आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बातने वाले हैं, जिनकी मदद से आप एक रात में गीले जूते आसानी से सुखा सकते हैं.

1. सबसे पहले जूतों से निकालें ज्यादा पानी: जैसे ही आप घर पहुंचें भीगे जूतों को तुरंत हीटर या किसी गर्म जगह पर रखने की बजाय पहले उनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. जूतों को हल्के हाथों से दबाकर पानी निकाल सकते हैं. उन्हें मरोड़कर निचोड़ने की कोशिश न करें, वरना जूतों की शेप और सिलाई बिगड़ सकती है. अगर जूतों के इनसोल और फीते निकल सकते हैं तो उन्हें अलग कर दें. इससे जूते के अंदर हवा आसानी से पहुंच पाएगी और सूखने का प्रोसेस तेज होगा.

2. अखबार बनेगा सबसे आसान ड्रायर: घर में रखा पुराना अखबार इस काम में काफी मददगार हो सकता है. अखबार को छोटे-छोटे हिस्सों में करके जूतों के अंदर भर दें. अखबार जूतों के अंदर मौजूद नमी को सोखने में मदद करता है और साथ ही जूतों की शेप भी बनाए रखने में मददगार साबित होता है. अगर जूते बहुत ज्यादा गीले हैं तो कुछ घंटों बाद गीला अखबार निकालकर उसकी जगह नया अखबार भर दें. इस छोटे से काम से जूतों के अंदर की नमी तेजी से कम हो सकती है.

3. पंखे के सामने रखकर सुखाएं: अगर आप जूते सुखाने के लिए बारिश में धूप का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें. जूतों को किसी सूखी और हवादार जगह पर पंखे के सामने रख दें. हवा लगातार जूतों के अंदर और बाहर लगती रहेगी तो नमी धीरे-धीरे निकलने लगेगी. ध्यान रखें कि गीले जूतों को बंद अलमारी या किसी नमी वाली जगह में रखकर न सुखाएं. वहां हवा का सर्कुलेशन कम होने से जूते देर से सूखेंगे और उनमें बदबू भी आ सकती है.

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4. जल्दी पहनना है तो हेयर ड्रायर आएगा काम: अगर सुबह जल्दी निकलना है और जूते अभी भी थोड़े गीले हैं तो हेयर ड्रायर की मदद ली जा सकती है. लेकिन इसे बहुत ज्यादा गर्म सेटिंग पर चलाने से बचें. ड्रायर को जूतों से थोड़ी दूरी पर रखें और हवा को लगातार अलग-अलग हिस्सों पर घुमाते रहें.

एक ही जगह पर लंबे समय तक गर्म हवा देने से जूतों का कपड़ा या गोंद खराब हो सकता है. इसलिए यहां तेज गर्मी से ज्यादा जरूरी लगातार हवा का मिलना है.

5. सिलिका जेल या नमक भी कर सकते हैं मदद: जूते सुखाने के लिए सिलिका जेल के पैकेट भी काम आ सकते हैं. अगर घर में ऐसे पैकेट मौजूद हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए जूतों के अंदर रखा जा सकता है. ये नमी सोखने में मदद करते हैं. इसके अलावा थोड़ी मात्रा में नमक को कपड़े में बांधकर जूतों के अंदर रखने का तरीका भी अपनाया जा सकता है. कुछ समय बाद इसे निकाल दें. इससे जूतों के अंदर की नमी कम करने में मदद मिल सकती है.

जूते सुखाते समय ये गलती बिल्कुल न करें
गीले जूतों को जल्दी सुखाने के चक्कर में उन्हें सीधे तेज धूप, हीटर या ब्लोअर के सामने रखना सही तरीका नहीं है. बहुत ज्यादा गर्मी से जूतों का आकार बिगड़ सकता है, रंग फीका पड़ सकता है और गोंद कमजोर हो सकती है. इसलिए बारिश में भीगे जूतों को सुखाने का बेहतर तरीका है कि पहले उनका एक्स्ट्रा पानी निकालें, फिर अखबार से अंदर की नमी सोखें और आखिर में पंखे या सामान्य हवा की मदद लें. इससे जूतों को बिना ज्यादा गर्मी दिए सुखाने में मदद मिलेगी.

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